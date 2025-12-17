Gobierno de EEUU endurece medidas contra el Clan del Golfo por atentados terroristas en Colombia

La AGC, brazo armado del Clan del Golfo que se enfrenta a bandas ligadas al Tren de Aragua, pintan grafitis en las casas colombianas

WASHINGTON .-El gobierno de EEUU endurece las medidas contra organizaciones internacionales vinculadas al narcotráfico y al crimen trasnacional y anunció nuevas sanciones contra dos de las estructuras criminales más importantes de Colombia y México .

Este martes, el Departamento de Estado categorizó al peligroso Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga, como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), según informó en su página web.

Crimen organizado Combatir al narcotráfico "está fuera de la ley", dice presidenta de México

NARCOTRÁFICO Uribe advierte que Colombia puede ser vista por EEUU como amenaza ante inacción contra el narcotráfico

Esta estructura de naturaleza narco paralimitar y considerada el cartel del narcotráfico más grande de Colombia con miles de brazos armados “es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia”, señala la nota oficial del despacho de Marco Rubio.

Indica además que la principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas.

Con el Clan colombiano aumenta a 14 las organizaciones criminales en América Latina designadas desde enero pasado, cuando el presidente Trump inició su mandato en la Casa Blanca, según informaciones.

Medidas contra cartel de México

En otra decisión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro informó la imposición de sanciones contra el Cartel de Santa Rosa de Lima y de su jefe, José Antonio Yépez Ortiz, alias el “Marro”, por obtener la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en la localidad de Guanajuato, lo que habría generado fuertes disputas y violencia en esa región.

Según los reportes, la actividad del cartel al mando de Yépez Ortiz habría generado un mercado negro y afectado tanto a la mexicana Pemex como a empresas legítimas de EEUU, según reportes noticiosos.

El Marro es señalado por la OFAC de seguir operando desde la cárcel, donde se encuentra tras la condena de 60 años de prisión, en 2022, por parte de la justicia de su país, e incluso de impulsar alianzas con el Cártel del Golfo mexicano.

“EEUU continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, aseguró Rubio en el comunicado.

FUENTE: Con información de ofac.treasury.gov; AFP, Infobae