miércoles 17  de  diciembre 2025
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Korea Zinc, uno de los principales procesadores mundiales de ese metal, firmó una alianza estratégica con el Departamento de Defensa y de Comercio de Estados Unidos. El costo de la planta supera los 7.400 millones

Imagen de una zona minera.

Imagen de una zona minera.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa surcoreana Korea Zinc construirá una planta de fundición de minerales críticos por valor de 7.400 millones de dólares en Estados Unidos con respaldo de Washington, informó este martes la compañía.

El acuerdo, que supondría la creación de la primera refinería de zinc de Estados Unidos desde la década de 1970, llega en un momento en que el gobierno de Donald Trump busca asegurar las cadenas de suministro y contrarrestar a China.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
COLOMBIA

EEUU clasifica como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel que negocia su "desarme" con Petro
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Pekín domina el abastecimiento mundial de esos minerales críticos, considerados claves para la tecnología militar, los semiconductores y la electrónica.

Korea Zinc, uno de los principales procesadores mundiales de ese metal, "ha firmado una alianza estratégica con el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que invertirán conjuntamente en la construcción de una fundición a gran escala", informó la empresa en un comunicado.

Nueva planta en Tennessee

La alianza implica la construcción de una fábrica de 650.000 metros cuadrados en el estado de Tennessee, en el sureste de Estados Unidos.

Korea Zinc afirmó que la competencia geopolítica por los recursos naturales se está intensificando "a nivel mundial y que algunos países ejercen cada vez más influencia sobre las cadenas de suministro de minerales críticos".

El subsecretario de Defensa de Washington, Steve Feinberg, aseguró que el proyecto, que según reportes se ubicará cerca de una importante base militar estadounidense, creará "750 puestos de trabajo en Estados Unidos".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó el acuerdo de "gran victoria para Estados Unidos".

"Producirá 540.000 toneladas al año de materiales esenciales aquí mismo, en Estados Unidos", afirmó en X.

Seúl y Washington firmaron en octubre un acuerdo comercial que incluía el compromiso de Corea del Sur de invertir 350.000 millones de dólares en sectores estratégicos estadounidenses.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

Desempleo registra en noviembre 4,6% por cierre de gobierno

Ucrania celebra "avances reales" en conversaciones con emisarios de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Te puede interesar

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de una zona minera.
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín video
ACTO

El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.
REPRESIÓN

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela