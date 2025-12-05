Combatir al narcotráfico "está fuera de la ley", dice presidenta de México

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó que regresar a la "guerra contra el narcotráfico no es opción" porque a su juicio "está fuera de la ley " , y califica la medida como un "permiso para matar" y una expresión de "autoritarismo".

“Todos esos de la derecha que se llenan la boca hablando de Estado de derecho defienden una guerra fuera de la ley. Esa guerra fue permiso para matar, sin juicio ni justicia”, dijo la gobernante mexicana sobre combatir a los narcotraficantes por la vía armada.

Sheinbaum afirmó que no comparte la idea de abatir delincuentes y defendió su posición bajo el argumento del respeto al "estado de derecho", mientras aumenta el crimen organizado y la violencia en el país azteca.

A inicios de noviembre, el asesinato a sangre fría de un alcalde en un evento público estremeció a los mexicanos, un crimen que ha desembocado en protestas ciudadanas debido al cansancio por la violencia y la pasividad de las autoridades ante el incremento del crimen organizado.

Indignados ante el crimen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, decenas de manifestantes prendieron fuego a edificios públicos en protestas realizadas en diferentes ciudades de esa región. Manzo perseguía en persona a delincuentes en el oeste de México; pidió ayuda al gobierno de Sheinbaum por las amenazas que había recibido, pero no obtuvo respuesta.

Critica la estrategia de Calderon

"No sirvió de nada aquella estrategia", dijo la gobernante mexicana en alusión a la estrategia impulsada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. A su juicio, sirvió solo "para aumentar la violencia y los homicidios". "Nosotros defendemos la ley, el trabajo y la pacificación del país”, expresó.

Combatir el narcotráfico es para Sheinbaum regresar al pasado. "Ellos representan el regreso al pasado", dijo en alusión a la oposición.

“Lo fundamental es que representamos dos proyectos distintos de nación. La gente está con la 4T porque ve los resultados. Regresar a la guerra contra el narco no es solo un error político, es un retroceso humano y ético”, aseveró Sheinbaum.

Tampoco quiere colaboración de EEUU

Sheinbaum descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos, tras informes de prensa de que su par estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de la droga en suelo mexicano.

"Eso no va a ocurrir", dijo la mandataria izquierdista tras ser interrogada en rueda de prensa sobre publicaciones de medios estadounidenses según las cuales Trump evalúa tareas militares y de inteligencia en México. Trump mantiene una guerra frontal para combatir el narcotráfico e impedir que siga entrando droga al país.

"No estamos de acuerdo" con ninguna intervención, agregó.

Su antecesor y padrino político, Andrés Manuel López Obrador, tampoco confrontó al narcotráfico; su plan contra el crimen organizado lo denominó "abrazos, no balazos". Mientras tanto, la violencia continúa apoderándose de México.

