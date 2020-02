Gobierno de Perú denuncia envío de colectivos por parte del régimen de Nicolás Maduro

"He recibido en mi despacho a algunos colectivos venezolanos que han sido amenazados de muerte, dirigentes de la comunidad de inmigrantes que tienen cierta representatividad –por obvias razones no voy a decir los nombres– que me informan que son gente allegada a Maduro que viene para amenazar, hacer panfletos, comunicados, reparten volantes, acusan de traidores a la comunidad venezolana", señaló Morán en una entrevista con Perú21.TV.