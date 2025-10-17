viernes 17  de  octubre 2025
CRISIS

Gobierno peruano suspende a jefe policial de Lima tras violentas protestas

En la última década, Perú ha pasado por siete gobiernos, incluido el que tomó el mando hace una semana, en una profunda crisis de inestabilidad política

Manifestantes con una bandera del manga One Piece se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.&nbsp;

Manifestantes con una bandera del manga "One Piece" se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. 

(Foto de Hugo Curotto / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El jefe de la Región Policial de Lima, Felipe Monroy, fue suspendido de sus funciones tras la muerte de un manifestante durante las protestas contra el gobierno peruano, que dejaron más de un centenar de heridos y generaron nuevas mociones de censura en el Congreso contra el presidente José Jerí.

La medida fue dispuesta por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien también apartó de sus cargos al director de Investigación Criminal, Marco Conde Cuéllar, y al jefe de la Dirección de Inteligencia, Augusto Ríos Tirabanti, según un memorando difundido por la emisora RPP.

Lee además
Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú, muestra a la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje a la nación en el Palacio de Gobierno de Lima el 25 de marzo de 2025. Boluarte convocó a elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026, lo que marca el inicio formal del proceso electoral, al que no podrá presentarse como candidata. (Foto de Jhonel Rodríguez Robles / Presidencia del Perú / AFP)
PERÚ

Expresidenta peruana descarta buscar asilo tras su destitución
Un manifestante lanza fuegos artificiales contra la policía antidisturbios durante los enfrentamientos posteriores a una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. 
SUCESOS

Un muerto y más de 100 heridos durante jornada de protestas en Lima

De acuerdo con el documento, los oficiales permanecerán suspendidos “hasta la culminación del proceso sumario” iniciado para esclarecer los hechos.

La decisión se produjo un día después de que Arriola reconociera que un agente policial fue responsable de los disparos que causaron la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, de 32 años, durante la jornada del miércoles en Lima.

"Moción de censura"

Mientras tanto, la oposición presentó una nueva moción de censura contra Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas una semana tras la destitución de Dina Boluarte. La iniciativa también alcanza al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y al titular del Interior, Vicente Tiburcio, por presunta vulneración de derechos constitucionales como la vida, la integridad física y la libertad de protesta.

Se trata del segundo intento de censura en menos de 48 horas. El primero fue rechazado por el Parlamento, cuando aún no se había confirmado la autoría policial del disparo que provocó la muerte del joven manifestante.

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las autoridades a dar "prioridad al diálogo" y emplear el "uso de la fuerza" de manera "excepcional".

José Jerí - AFP
El presidente interino de Perú, José Jerí.

El presidente interino de Perú, José Jerí.

"Estado de emergencia"

El movimiento en Lima, que comenzó en rechazo a la inseguridad, se ha transformado en una protesta generalizada contra la clase política, ante la falta de acciones contra la delincuencia.

En el marco de las movilizaciones, la Generación Z, que reúne a jóvenes de 18 a 30 años, ha ondeado la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global.

El miércoles miles marcharon contra el gobierno del recién instalado José Jerí, que reemplazó al de Boluarte.

En la última década, Perú ha pasado por siete gobiernos, incluido el que tomó el mando hace una semana, en una profunda crisis de inestabilidad política que, sin embargo, no ha afectado su economía.

Ante el auge de la violencia, el nuevo gobierno anunció el jueves que declarará el estado de emergencia en Lima, para enfrentar a las organizaciones delictivas.

protesta Perú
Un manifestante lanza fuegos artificiales contra la policía antidisturbios durante los enfrentamientos posteriores a una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.

Un manifestante lanza fuegos artificiales contra la policía antidisturbios durante los enfrentamientos posteriores a una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.

La medida cobijará a 10 millones de personas que viven en la ciudad y el vecino puerto de Callao.

"Próximamente, seguramente en algunas horas, anunciaremos las primeras medidas en ese sentido", dijo el nuevo presidente este viernes durante una ceremonia en una base policial de Lima.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno podrá militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión.

Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió la presidencia de manera interina hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando tras comicios generales.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

Temas
Te puede interesar

Presidente de Perú solicita facultades especiales al Congreso para combatir al crimen organizado

Expresidenta Dina Boluarte conserva libertad de movimiento tras fallo adverso a la fiscalía

El Papa señala que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Imagen referencial. 
ESTADÍSTICAS

En la lucha contra el cáncer de mama, los datos importan

Alimentación sana.
SALUD

Nutrición y cáncer de mama: Las claves del Dr. Simón Alvarez para prevenir y tratar la enfermedad

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

Te puede interesar

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Por María Inés Lombardi
El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
NARCOTRÁFICO

Trump dice que Maduro ofreció "de todo" para evitar escalada y anuncia ataque contra submarino

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
RECONOCIMIENTO

Trump asegura que Marco Rubio pasa a la historia como el mejor secretario de Estado de EEUU