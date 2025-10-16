Un muerto y más de 100 heridos durante jornada de protestas en Lima

Un manifestante lanza fuegos artificiales contra la policía antidisturbios durante los enfrentamientos posteriores a una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.

LIMA - Un manifestante murió en una masiva protesta registrada en Lima , tras recibir un disparo cuyo origen permanece bajo investigación. Según el balance consolidado de las autoridades difundido este jueves, el número total de heridos asciende a 113 entre policías y civiles.

Miles de personas, lideradas por el colectivo juvenil Generación Z, marcharon contra el Congreso y el recién instalado gobierno de José Jerí, en medio del creciente repudio social frente al auge del crimen organizado.

Política De crisis en crisis: ¿Qué le espera a Perú bajo su séptimo gobierno en casi una década?

Investigación Fiscalía pide a la justicia prohibir la salida del país a la destituida presidenta de Perú

La movilización derivó en violentos enfrentamientos cuando los manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que bloqueaban el acceso al Parlamento.

Crisis política

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue removida en un juicio político exprés el pasado 10 de octubre.

Jerí, de 38 años y hasta entonces presidente del Congreso, asumió el gobierno de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al mandatario electo en los comicios generales del próximo año.

Durante los enfrentamientos del miércoles por la noche, Eduardo Ruiz, de 32 años, perdió la vida tras recibir un impacto de bala.

En un comunicado difundido este jueves, la fiscalía peruana aseguró que busca “esclarecer las circunstancias” del deceso. El Ministerio Público dispuso la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en la zona del incidente, ocurrido “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) señaló que Ruiz “habría sido alcanzado por un disparo presuntamente efectuado por un agente policial vestido de civil”.

El balance oficial indica además que hubo 113 heridos, entre ellos 84 policías y 29 civiles, según reportes de la Policía Nacional y del gobierno.

“Son 22 policías que permanecen hospitalizados porque presentan fracturas”, declaró el general Máximo Ramírez a la emisora RPP.

Un informe previo de la Defensoría del Pueblo daba cuenta de 102 heridos. Entretanto, “17 personas permanecen detenidas” tras las manifestaciones, informó este jueves una fuente de la CNDHH

FUENTE: Con información de AFP