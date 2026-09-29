martes 29  de  septiembre 2026
SANCIONES

EEUU sanciona a la cúpula del cártel de Sinaloa y a altos cargos estatales en México

Washington sostiene que operadores políticos y funcionarios habrían aceptado sobornos para facilitar las operaciones de la organización criminal

Imagen del edificio del Departamento del Tesoro en Washington.

Imagen del edificio del Departamento del Tesoro en Washington.

LMORALES/ DLA
Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

SAUL LOEB/ AFP
Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por María Graterol

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro, anunció este martes sanciones contra el actual líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, una veintena de integrantes de la cúpula de la organización y cerca de 30 entidades, además de varios funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la corrupción del narcotráfico.

La inclusión en la lista de sancionados implica que los individuos y empresas afectados no pueden tener bienes en Estados Unidos ni acceder a servicios financieros o económicos en ese país.

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El Cártel de Sinaloa fue declarado "organización narcoterrorista" por el Gobierno estadounidense en febrero de 2025.

Su actual líder, Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", ejerce su poder a través de una "red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos", según el comunicado del Departamento de Estado.

Además de "Mayito Flaco", fueron incluidos en la lista de sancionados los presuntos jefes de plaza del cártel en Mexicali, Juan José Ponce, alias "El Ruso", y en Tijuana, los hermanos Alfonso Arzate, alias "Aquiles", y René Arzate, alias "La Rana".

Acusación de corrupción

"Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno mexicano, particularmente en Baja California, donde presuntos asociados del exesposo de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali y otros operadores políticos habrían aceptado sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa", señaló el organismo en un comunicado.

Entre los sancionados figura Carlos Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Washington retiró el visado en 2025.

"Carlos Torres es un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado separado.

También fue sancionado Luis Torres, hermano del exesposo de la gobernadora.

Exfuncionarios bajo sanciones

El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Mendivil, también fue sancionado. Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir pagos de "El Ruso".

Asimismo, Estados Unidos incluyó en la lista a Rafael Buenrostro, un exalto funcionario de aduanas en Chihuahua.

Entre las entidades sancionadas aparecen casas de cambio, compañías de transporte y otras empresas locales.

Guerra entre facciones

El comunicado recuerda que la detención de Ismael Zambada García, alias "El Mayo" y padre de "Mayito Flaco", en julio de 2024, desencadenó una guerra entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

El enfrentamiento ha provocado asesinatos y desapariciones en Sinaloa y otros estados de México.

FUENTE: Con información de AFP/FOX NEWS

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