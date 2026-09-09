miércoles 9  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Marco Rubio dice que México no hace lo "suficiente" para enfrentar a los carteles

El jefe de la diplomacia sostuvo que los cárteles cuentan con capacidad para desafiar al Estado mexicano mediante asesinatos de políticos, jueces y periodistas

El secretario de Estado, Marco Rubio, interviene durante el acto de lanzamiento de la Foundry School en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, interviene durante el acto de lanzamiento de la Foundry School en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2026

AFP
Por ANA ALVAREZ

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que los esfuerzos de México para combatir a los cárteles de la droga son "ni de lejos suficientes" y advirtió que Washington deberá enfrentar a esos grupos "de una forma u otra".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene una relación marcada por tensiones con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha planteado en reiteradas ocasiones la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles al otro lado de la frontera.

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"Queda mucho por hacer"

El secretario de Estado, reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, pero sostuvo que todavía queda mucho por hacer. En ese sentido, señaló que la intención de Washington es trabajar conjuntamente con el Gobierno de México para enfrentar a las organizaciones criminales.

"Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra", declaró Rubio.

Washington aumentó la presión sobre su vecino del sur, incluso con la imputación del gobernador de Sinaloa, miembro del partido gobernante, por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Rubio sostuvo que los cárteles cuentan con capacidad para desafiar la autoridad del Estado mediante asesinatos de candidatos, políticos, jueces y periodistas.

Asimismo, advirtió que estas organizaciones representan una creciente amenaza transfronteriza debido al uso de drones y de sofisticadas redes de tráfico para trasladar drogas y migrantes.

FUENTE: Con información de AFP

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