Gran parte de La Habana sigue a oscuras, solo ha recuperado el 56% del servicio

El régimen cubano reportó una recuperación parcial del servicio eléctrico en varias provincias, tras el segundo colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en menos de una semana, apoyado en la creación de "microsistemas" para sostener servicios considerados vitales.

En La Habana , la Empresa Eléctrica informó en Facebook que hasta las 2:30PM se habían restablecido 24 subestaciones y 159 circuitos de distribución , lo que beneficia a 481.229 clientes —el 55,79% de la ciudad— con una carga de 306MW, reseña el porta web Diario de Cuba

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Según la entidad, también se ha garantizado el servicio en 43 hospitales y diez sistemas fundamentales de acueducto, aunque advirtió que "el restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan".

Usuarios en redes sociales reaccionaron con quejas por la prolongada falta de servicio en distintos puntos de la capital. "Bloque 3 Vedado, hasta cuándo", preguntó Stephanie Young, mientras otros reportaban cortes persistentes en varias zonas. "San Miguel La Cumbre sin corriente" y "Nuevo Vedado, Tulipán, sin corriente, por favor", escribieron Yeny Pérez y Gabrielita Noda, respectivamente, reflejando la extensión de los apagones.

"Se nos está echando a perder la poquita comida que uno tiene", señaló Lisandra Pérez Pacheco desde Guanabacoa, mientras otros reclamaban por la falta simultánea de electricidad y agua. "No me puedo bañar, no puedo lavar… a duras penas puedo cocinar", escribió Carla Suárez. En zonas como Alamar, Marianao y La Habana Vieja, usuarios denunciaron cortes de más de 20 horas y reiteraron que ciertos circuitos quedan "siempre los últimos" en ser restablecidos.

Generación en proceso y sistema fragmentado

El Ministerio de Energía y Minas indicó en sus redes sociales que se encuentran encendidas las calderas de la termoeléctrica Antonio Guiteras y de la unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, dos instalaciones clave para intentar estabilizar el sistema.

Sin embargo, la recuperación continúa dependiendo de microsistemas aislados, una solución que las propias autoridades han extendido a casi todo el país.

En Pinar del Río, tras fallar el único microsistema existente en la mañana, este fue restablecido para alimentar los tres hospitales provinciales y parte del circuito P80. Especialistas trabajan en la creación de otros dos sistemas locales.

En Cienfuegos, la Empresa Eléctrica provincial informó que los principales hospitales operan gracias a un microsistema alimentado por generación diésel y fuel oil, aunque una avería en la subestación vinculada a la hidroeléctrica Hanabanilla provocó nuevas desconexiones de circuitos que ya tenían servicio.

Fallas técnicas y cobertura limitada

Precisamente, una avería en una línea de 110 kV en la zona de Manicaragua paralizó las operaciones de la hidroeléctrica Hanabanilla, considerada clave para regular la frecuencia del sistema, publico el portal oficial Cubadebate.

El director técnico de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, Damián Jiménez, explicó que la caída de dos estructuras metálicas afectó el microsistema regional, mientras brigadas trabajan en su reparación.

En esa provincia, al mediodía solo 49 de más de 200 circuitos tenían servicio, con una disponibilidad de 50MW. Autoridades locales admitieron que "por el momento no podremos rotar circuitos" y que algunos que habían sido energizados volvieron a apagarse.

Oriente con "pequeñas islas" de electricidad

La situación es aún más limitada en el oriente del país. Según declaraciones citadas en reportes oficiales, "solo funcionan pequeñas islas para suministrar electricidad a servicios muy puntuales desde Sancti Spíritus a Guantánamo".

En Holguín, los circuitos activos están restringidos a hospitales, instalaciones estratégicas, bombeo de agua y el aeropuerto.

Por su parte, en Granma se reportan 34MW generados mediante un microsistema híbrido que combina parques solares —operando al 25%— con generación distribuida. El objetivo, según la Empresa Eléctrica local, es evitar que los circuitos superen 24 horas sin servicio.

Persistencia de la crisis

Aunque el régimen destaca avances en la recuperación, los propios reportes oficiales reflejan un sistema fragmentado, dependiente de soluciones temporales y vulnerable a nuevas fallas técnicas.

El restablecimiento total del servicio sigue condicionado al arranque de unidades termoeléctricas y a la estabilidad de un sistema que, según los partes oficiales, continúa operando en condiciones "muy complejas".

FUENTE: Con información de Diario de Cuba