Prohíben a cantante Chappell Roan actuar en Rio tras incidente con hija de Jude Law

MIAMI.- El alcalde de Río de Janeiro no quiere, "mientras él esté al mando", que Chappell Roan actúe en el festival Todo Mundo no Rio, luego de que trascendiera un incidente que involucra a la hija del actor británico Jude Law, reportó la prensa especializada.

Eduardo Cavaliere acudió a X para compartir un comunicado, tras los informes de que el guardaespaldas de la cantante estadounidense hizo llorar a la niña de 11 años en un hotel en São Paulo, Brasil.

"Lo que quiero decir es que, mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, ¡esta joven, Chappell Roan, nunca actuará en Todo Mundo no Rio! ¡Dudo que Shakira hiciera algo así!", expuso Cavaliere en X.

Y es que Jorginho, exfutbolista del Arsenal y del Chelsea, salió en defensa de la pequeña Ada, hija de Jude Law y Catherine Harding, quien es ahora su esposa.

"Mi esposa está en São Paulo para el @lollapaloozabr. Esta mañana, mi hija se despertó increíblemente emocionada; incluso hizo un cartel, pues estaba feliz de ver a una artista a la que admira mucho —o solía admirar", comentó el exdeportista.

"Por casualidad, se están alojando en el mismo hotel. Durante el desayuno, la artista pasó por delante de su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quiso asegurarse de que realmente fuera ella. Y lo peor de todo es que ni siquiera se le acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que fuera ella, sonrió y volvió a sentarse con su mamá. No dijo nada, no pidió nada", continuó Jorginho, quien no dudó en describir lo que ocurrió después.

"Fue desproporcionado. Un corpulento guardia de seguridad se acercó a su mesa —mientras ellas aún estaban desayunando— y comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva tanto a mi esposa como a mi hija, diciéndole a ella que no debía permitir que mi hija 'faltara al respeto' o 'acosara' a otras personas. No sé en qué momento el simple hecho de pasar por delante de una mesa y mirar para ver si hay alguien sentado puede considerarse acoso. Incluso, llegó a decir que presentaría una queja contra ellas ante el hotel, mientras mi hija de 11 años permanecía sentada allí, llorando. Mi hija quedó sumamente afectada y lloró muchísimo. Llevo muchos años conviviendo con el fútbol, la exposición pública y las personas famosas, y entiendo muy bien qué significan el respeto y los límites. Lo que sucedió allí no fue nada de eso. Fue, simplemente, una niña admirando a alguien", añadió.

Por su parte, Roan se ha manifestó al respecto e insistió en que la persona que hizo llorar a Ada no formaba parte de su equipo de seguridad, además, dice que tampoco estaba al tanto de que una mujer y su hija se le habían acercado.

"Yo no le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablarles. Ellas no se me acercaron, no estaban haciendo nada. Es injusto que el personal de seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen motivo alguno para creerlo, dado que ni siquiera se había producido ninguna acción", dijo Roan.

"No odio a quienes son fans de mi música. No odio a los niños. O sea, eso es una locura", agregó la cantante, quien de igual manera se disculpó.

"Pido disculpas a la madre y a la niña por el hecho de que alguien hiciera suposiciones. Y si se sintieron incómodas, eso me entristece profundamente".