Vence plazo de inscripción para históricas elecciones por correo en Coral Gables

MIAMI. - Los más de 37.000 votantes de Coral Gables tienen plazo hasta este lunes 23 para inscribirse en el padrón electoral y participar en los comicios especiales por correo programados previstos en esta ciudad el 21 de abril.

El Departamento de Elecciones de Miami-Dade estableció esta fecha límite para garantizar la recepción oportuna de las boletas en un proceso en el que los ciudadanos inscritos decidirán sobre el futuro de ocho referendos.

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La votación se realiza de manera exclusiva a través del servicio postal para definir cambios profundos en la Carta Constitucional de la ciudad.

Vías de registro de última hora

Las autoridades electorales mantienen habilitados diversos canales para procesar las inscripciones en este último día hábil.

El Departamento de Elecciones de Miami-Dade administra el proceso local y recibe formularios impresos en su sede principal. No obstante, la inscripción digital se realiza de manera exclusiva a través del sistema centralizado estatal.

Los ciudadanos sin registro previo tienen la oportunidad de completar su solicitud en el portal web de la División de Elecciones de Florida antes de la medianoche.

Esta fase resulta crucial, ya que solo los residentes con estatus activo en el sistema recibirán los sobres oficiales con las opciones de sufragio.

Cambio de fecha y eliminación de segunda vuelta

Entre las medidas más debatidas destaca la propuesta de trasladar las elecciones municipales de abril a noviembre de los años pares.

Este cambio busca alinear los comicios locales con las contiendas estatales y federales para impulsar una mayor participación ciudadana y reducir costos logísticos, según los impulsores de la propuesta.

Los defensores de la enmienda aseguran que la consolidación del calendario ahorra millones de dólares a los contribuyentes a largo plazo. Los críticos, en contraste, temen que los asuntos vecinales queden opacados por el clima político nacional y las maquinarias partidistas.

Otra iniciativa clave somete a votación la eliminación del desempate. Si el electorado aprueba esta medida, el candidato con la mayor cantidad de votos ganará el puesto de forma automática, sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta.

Ajustes salariales y normativas de postulación

Las papeletas también incluyen consultas sobre el incremento de la compensación económica para los comisionados y el alcalde, un tema que polariza a la comunidad frente al panorama inflacionario actual.

Quienes apoyan la moción argumentan que un sueldo competitivo atrae a profesionales capacitados al servicio público y compensa la alta exigencia del cargo. Los opositores rechazan la idea de elevar el gasto gubernamental en este rubro.

Asimismo, los residentes decidirán sobre otras propuestas operativas. Estas reformas adicionales abordan los procesos de sucesión ante vacantes, los requisitos obligatorios de tiempo de residencia para los postulantes y la actualización general del lenguaje administrativo de los estatutos fundacionales.

Proceso de sufragio

El Departamento de Elecciones anunció que ya remitió las boletas oficiales a los domicilios de los electores. Estos paquetes incluyen sobres de devolución con el costo postal previamente cubierto por la municipalidad.

Para autenticar el voto, la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, subrayó una regla inquebrantable: el ciudadano tiene la obligación de estampar su firma dentro del recuadro rojo ubicado en el reverso del sobre.

La ausencia de esta rúbrica o una discrepancia severa con los registros oficiales invalida la boleta de manera automática.

La agencia electoral debe tener los documentos en su poder físico antes de las siete de la noche del martes 21 de abril para poder contarlos. Las autoridades advirtieron que la fecha del matasellos postal no sirve como comprobante de envío a tiempo.

Al tratarse de una elección diseñada exclusivamente para el correo, la Ciudad no habilitará recintos de votación regulares ni urnas en los vecindarios durante esa jornada.

Los votantes que rechacen el uso del servicio postal tradicional cuentan con una sola alternativa para la entrega en mano: depositar su sobre directamente en la sede central del Departamento de Elecciones en la ciudad de Doral.