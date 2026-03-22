Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

El Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup tras vencer 2-0 al Arsenal en la final disputada en Wembley, logrando su primer título doméstico de la temporada y golpeando a su rival directo en la lucha por la Premier League.
El Manchester City venció 2-0 al Arsenal en la final de la Carabao Cup con doblete de Nico O’Reilly. Pep Guardiola alcanza 40 títulos como entrenador.
El Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup tras vencer 2-0 al Arsenal en la final disputada en Wembley, logrando su primer título doméstico de la temporada y golpeando a su rival directo en la lucha por la Premier League.
El gran protagonista de la final fue el joven Nico O'Reilly, quien firmó un doblete en apenas cuatro minutos durante la segunda mitad:
60’: primer gol tras una jugada colectiva
64’: sentencia definitiva para el 2-0
Su actuación fue decisiva para que el City asegurara su novena Copa de la Liga, consolidándose como uno de los dominadores históricos del torneo.
La victoria también tiene un valor especial para Pep Guardiola, quien alcanzó 40 títulos en su carrera como entrenador, reafirmando su legado como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos.
Palmarés destacado de Guardiola:
Premier League: 6
Carabao Cup: 5
Champions League: 3
Mundial de Clubes: 4
Supercopa de Europa: 4
LaLiga: 3
Bundesliga: 3
FA Cup: 2
Copa del Rey: 2
Con el Manchester City, el técnico español ya suma una impresionante colección de trofeos que define una era en el fútbol inglés.
La derrota supone un duro golpe para el Arsenal, que aspiraba a un histórico póker de títulos en esta recta final de temporada.
El equipo londinense no pudo contener el dominio del City en la segunda mitad y se quedó sin uno de los objetivos clave del curso.
El estadio Wembley Stadium volvió a ser escenario de una final memorable, en la que el Manchester City reafirmó su jerarquía en el fútbol inglés.
Claves de la final
Resultado: Manchester City 2-0 Arsenal
Goles: Nico O’Reilly (60’, 64’)
Título: 9ª Carabao Cup para el City
Guardiola: 40 títulos como entrenador