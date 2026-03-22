Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

El centrocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva, número 20, levanta el trofeo mientras los jugadores del City celebran tras la final de la Copa de la Liga inglesa entre el Arsenal y el Manchester City en el estadio de Wembley en Londres el 22 de marzo de 2026.

El Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup tras vencer 2-0 al Arsenal en la final disputada en Wembley , logrando su primer título doméstico de la temporada y golpeando a su rival directo en la lucha por la Premier League.

El gran protagonista de la final fue el joven Nico O'Reilly, quien firmó un doblete en apenas cuatro minutos durante la segunda mitad:

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60’: primer gol tras una jugada colectiva

64’: sentencia definitiva para el 2-0

Su actuación fue decisiva para que el City asegurara su novena Copa de la Liga, consolidándose como uno de los dominadores históricos del torneo.

Picsart_24-12-30_14-00-45-113.jpg El técnico español Pep Guardiola celebra los 500 juegos dirigidos con el Manchester City @ManCity

Guardiola alcanza un hito histórico

La victoria también tiene un valor especial para Pep Guardiola, quien alcanzó 40 títulos en su carrera como entrenador, reafirmando su legado como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos.

Palmarés destacado de Guardiola:

Premier League: 6

Carabao Cup: 5

Champions League: 3

Mundial de Clubes: 4

Supercopa de Europa: 4

LaLiga: 3

Bundesliga: 3

FA Cup: 2

Copa del Rey: 2

Otros títulos nacionales e internacionales

Con el Manchester City, el técnico español ya suma una impresionante colección de trofeos que define una era en el fútbol inglés.

Golpe al Arsenal en el momento clave

La derrota supone un duro golpe para el Arsenal, que aspiraba a un histórico póker de títulos en esta recta final de temporada.

El equipo londinense no pudo contener el dominio del City en la segunda mitad y se quedó sin uno de los objetivos clave del curso.

Wembley, testigo de otra noche histórica

El estadio Wembley Stadium volvió a ser escenario de una final memorable, en la que el Manchester City reafirmó su jerarquía en el fútbol inglés.

Claves de la final

Resultado: Manchester City 2-0 Arsenal

Goles: Nico O’Reilly (60’, 64’)

Título: 9ª Carabao Cup para el City

Guardiola: 40 títulos como entrenador