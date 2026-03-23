Precios del petróleo caen y las bolsas suben tras declaraciones en Washington

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en reacción a las declaraciones del presidente Donald J. Trump, que afirmó que pospuso la ofensiva contra las centrales eléctricas iraníes.

Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán tuvieron "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total" de las hostilidades y precisó que "continuarían a lo largo de la semana".

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Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar "cinco días" cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán.

"Tenemos que esperar a que se aclare la situación", declaró Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, mientras los precios del gas en Europa bajaban un 4%.

En las primeras horas de apertura, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cedía un 7,8% a 90,64 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8,7% a 102,42 dólares.

En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%.

En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba un 1,56%, el índice Nasdaq avanzaba un 1,61% y el índice amplio S&P 500 subía un 1,41%.

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Los precios de la energía, como se esperaba, subieron desde el comienzo de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel el 28 de febrero contra el régimen terrorista de Irán y provocaron un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Las bolsas europeas aprovecharon la caída para tomar impulso. París subía un 1,1%, Fráncfort, 1,6%, Londres, 0,2% y Madrid, 1,7%.

En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%.

Los mercados de acciones estaban preocupados por el ultimátum de Trump, que exigía a Irán la apertura del Estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche.

Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras críticas de Oriente Medio.

El repunte de las bolsas se atenuó después de que los medios iraníes desmintieran conversaciones entre Teherán y Washington.

FUENTE: Con información de AFP.