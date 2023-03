Grupo bipartidista busca eliminar el embargo a Cuba ¿Avanzará en el Senado?

"He presionado durante mucho tiempo para reformar nuestra relación con Cuba, que durante décadas se ha definido por conflictos del pasado en lugar de mirar hacia el futuro", dijo Klobuchar en un comunicado, citado por la publicación The Hill.

"Al poner fin al embargo comercial con Cuba de una vez y por todas, nuestra legislación bipartidista pasará la página de la fallida política de aislamiento, mientras crea un nuevo mercado de exportación y genera oportunidades económicas para las empresas estadounidenses", agregó.

No es coincidencia que los dos copatrocinadores republicanos, Marshall y Moran, sean de Kansas, un importante Estado agrícola, subrayó la nota.

"El embargo comercial unilateral sobre Cuba impide que nuestros propios agricultores, ganaderos y fabricantes vendan en un mercado a solo 90 millas de nuestra costa, mientras que los competidores extranjeros se benefician a costa nuestra", dijo por su parte Moran.

Si bien Estados Unidos es el principal exportador de alimentos a Cuba, las restricciones comerciales dificultan que los agricultores estadounidenses vendan más alimentos a la Isla, según un informe de 2021 del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés).

"Estoy orgulloso de firmar la Ley de Libertad para Exportar a Cuba. Es importante que Estados Unidos impulse nuestras oportunidades económicas y aumente el acceso al mercado para los productos fabricados en Estados Unidos", dijo Marshall.

Según el informe de CRS, Cuba era el noveno mercado de exportación de productos agrícolas estadounidenses antes de 1960; ahora se ubica como el mercado número 50, según el Departamento de Agricultura de EEUU.

"Esta legislación ampliará las oportunidades de mercado para los productores estadounidenses al permitirles competir en igualdad de condiciones con otros países. Es hora de enmendar nuestras propias leyes para dar a los productores estadounidenses un acceso justo al mercado para los consumidores en Cuba", reiteró Moran.

De acuerdo con los proponentes del proyecto de ley, este mantendría las restricciones derivadas de sanciones que castigan las violaciones de derechos humanos del Gobierno cubano, aunque la nota no explica cuáles serían.

"Podemos ampliar las oportunidades para que las empresas y los agricultores estadounidenses comercien con Cuba sin dejar de responsabilizar al Gobierno cubano por su historial de derechos humanos. Esta legislación bipartidista es una solución inteligente que creará empleos estadounidenses y beneficiará al pueblo cubano", aseguró Murphy.

Si el proyecto de ley es aceptado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentará al senador republicano Marco Rubio y al demócrata presidente de esa instancia, Bob Menéndez, ambos cubanoamericanos y fuertes opositores al levantamiento de las sanciones contra La Habana.

Según The Hill, incluso si la iniciativa evita el veto en esa instancia, es poco probable que se someta a votación, a menos que el liderazgo esté convencido de que hay suficiente apoyo para obtener 60 votos.

Aún así, el proyecto de ley da voz a quienes buscan repensar una política hacia Cuba, entre los cuales hay lobbies que llevan años viajando a La Habana para reunirse con funcionarios del régimen.

La proclama presidencial 3447, que el presidente John F. Kenney firmó el 3 de febrero de 1962, decreta un "embargo total al comercio con Cuba". La víspera de su puesta en vigor el día 7, Kennedy presuntamente garantizó para su consumo 1.200 puros cubanos, un bien desde entonces vetado a los estadounidenses.

Desde su implementación, algunos militantes de izquierda y la propia dictadura cubana tratan de justificar la severa crisis económica y el desgobierno a lo que el régimen se empecina en llamar "bloqueo"Respecto al tema, es necesario analizar varios elementos. El senador Marcos Rubio lo definió en un pleno entre legisladores: "Las personas a cargo de la política hacia Cuba en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Estado, han sido durante mucho tiempo defensores del diálogo con el régimen y una apertura económica, han querido deshacerse del embargo y ese tipo de cosas. La pregunta fundamental que se nos plantea es: ¿La gente de Cuba está sufriendo, el pueblo de Cuba atraviesa un momento económico difícil? Yo diría que lo han hecho durante 62 años. ¿Por qué no nos deshacemos del embargo? Les haría la vida más fácil”.

Para desbaratar los argumentos de la dictadura, Rubio se apoyó, sencillamente, en las estadísticas:

“En primer lugar, permítanme comenzar diciendo que no hay barcos estadounidenses bloqueando Cuba o rodeando la. De hecho, Cuba francamente no tiene un embargo en la forma en que la gente piensa. Cuba comercia con el mundo entero. Por ejemplo, Cuba exporta cada año $ 1.200 millones de dólares, lo que no parece mucho, pero lo es para una isla de 11 millones de habitantes. Exportan $ 461 millones de dólares a China, $ 127 millones de dólares a España, $ 65 millones a Holanda, $ 64 a Alemania. Este no es un país aislado, comercian con todos los países del mundo, ¡importan $ 5.3 mil millones de dólares al año! Solo con España importan mil millones de dólares. Otros $ 790 millones de China, $ 327 millones de Italia, $ 295 millones de Canadá y Rusia. Entonces importan más de $ 5 mil millones de dólares, exportan más de $ 1,2 mil millones de dólares. Cuba no está aislada, comercia con todos los países, este régimen comercia con prácticamente todos los países del planeta. ¿Sabes con quién más comercian? Con los Estados Unidos de América: importan casi $ 280 millones de dólares al año, casi tanto como lo hacen con Canadá y Rusia. Y nadie acusa a Canadá o Rusia de tener un bloqueo a Cuba. El 66 por ciento del pollo que se come en Cuba proviene de Estados Unidos. La mitad de su soja proviene de Estados Unidos. Solo hay un bloqueo en Cuba. Y es el bloqueo que este régimen le ha impuesto a su pueblo”.

Para los que piden el fin del embargo, Rubio aclaró: “La ley que codificó el embargo tiene una cláusula que dispara automáticamente el fin de este. ¿Y quiere saber cuál es este estricto estándar que está en esta ley? Liberen a los presos políticos, prensa libre, elecciones libres, justas y multipartidistas. El régimen hace esas tres cosas y el embargo termina automáticamente.

