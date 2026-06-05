Grupo IDEA condena los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, condenaron la muerte, bajo custodia, del líder indígena Brooklyn Rivera y la desaparición de siete de sus familiares y allegados, lo que constituyen crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega-Murillo, a la luz del derecho internacional.
“Nicaragua no puede llevar a cabo una investigación imparcial e independiente”, afirman en un comunicado al fijar posición sobre los crímenes.
Por tanto, exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas “asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial e independiente”.
Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
En el comunicado, los miembros del Grupo IDEA abordan la muerte del diputado del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera Bryan mientras se encontraba encarcelado por orden del régimen Ortega Murillo.
Y también de la posterior desaparición forzada de Westin Rivera, Alda López Bryan, Jordys Escobar Bryan, Eritza Coleman, Korny Valle Bushey, Jorge Webster y Florencia Sarmiento, luego de que llegaron a Managua para reclamar la entrega de los restos mortales de Rivera, según refieren.
Consideran que estos hechos, entre “las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo”, tienen carácter sistemático y generalizado, y constituyen crímenes de lesa humanidad, a la luz del Estatuto de Roma.
En consecuencia, “son de responsabilidad individual” y los gobernantes imputables “no están eximidos aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen”, según señalan en el comunicado, razón por la cual piden de los Estados ejercer su jurisdicción universal.
FUENTE: Grupo IDEA Comunicado