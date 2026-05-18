Grupo IDEA alerta sobre riesgos para la democracia en Bolivia por protestas y bloqueos

Trabajadores mineros bloquean una avenida durante una marcha para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce que encuentre una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible, La Paz, el 23 de abril de 2025.

Trabajadores de la salud participan en una manifestación pidiendo al Gobierno de Bolivia que cese la persecución política en La Paz.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresó este lunes su preocupación por las recientes protestas y bloqueos registrados en Bolivia, y alertan sobre posibles riesgos para la estabilidad democrática del país en medio de las movilizaciones indígenas, campesinas y sindicales que avanzan hacia La Paz.

En una declaración firmada por exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España, el organismo señala que las manifestaciones continúan pese a que la controvertida Ley 1720 de Reconversión de Tierras fue suspendida por la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de abrir un proceso de consenso para elaborar una nueva normativa agraria.

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El documento también advierte que los bloqueos, en los que participa la Central Obrera Boliviana (COB), afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles para la población, en un escenario marcado por crecientes tensiones políticas y sociales.

“El uso político de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas”, advirtió el Grupo IDEA en el comunicado.

Actuación de la OEA

Los exmandatarios exhortan además a los gobiernos democráticos de América y España a mantenerse vigilantes frente a la situación boliviana e instaron al secretario general y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas preventivas conforme a la Carta Democrática Interamericana.

“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes”, señala la misiva difundida por el organismo.

El pronunciamiento se produce mientras Bolivia enfrenta nuevas protestas vinculadas a conflictos agrarios, reclamos sindicales y tensiones políticas tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el pasado 8 de noviembre luego de las elecciones presidenciales.

BOLIVIA IDEA 2026

FUENTE: Redacción Diario Las Américas