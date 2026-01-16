viernes 16  de  enero 2026
ECUADOR

Grupo IDEA denuncia irregularidades judiciales contra el expresidente Jamil Mahuad

Exmandatarios de Iberoamérica respaldan al expresidente ecuatoriano y alertan sobre la judicialización de la política en Ecuador

El expresidente Jamil Mahuad fue reconocido con el premio George Washington, en su edición 2023, por sus políticas en Ecuador.&nbsp; &nbsp;

DLA/J.J.BLANCO
Jamil Mahuad,&nbsp;expresidente de Ecuador.

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por más de 30 exjefes de Estado y de Gobierno, emitió una declaración conjunta en la que condena la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que desestimó la Acción Extraordinaria de Protección presentada por el expresidente Jamil Mahuad.

El comunicado denuncia que dicha resolución fue adoptada de forma acelerada e irregular, sin audiencia telemática, con recusaciones de jueces y bajo la cuestionada imparcialidad del juez Richard Ortiz. Según IDEA, esta actuación vulnera los principios de debido proceso y protección de derechos fundamentales.

“Señalamos, finalmente, que la causa por la que ha sido perseguido el expresidente Mahuad, a saber, su decisión de congelar temporalmente los depósitos particulares en los bancos privados, fue una medida de gobierno y de emergencia, similar a la adoptada en otros países en circunstancias críticas. Puede ser efectivamente polémica como política pública, pero jamás calificada de delito, menos aún de peculado”, señala el comunicado.

"Aportes históricos"

Los firmantes destacan la trayectoria ejemplar de Mahuad ante los tribunales ecuatorianos durante los últimos 25 años, así como sus aportes históricos durante su mandato presidencial, entre ellos la firma de la paz con Perú, la creación del Bono de Desarrollo Humano y la adopción del dólar como moneda nacional, medida que estabilizó la economía ecuatoriana y redujo la inflación por más de dos décadas.

“Animamos al expresidente del Ecuador Jamil Mahuad para que, reiterando su línea de conducta, continúe su lucha por el imperio de la verdad y la justicia en todas las instancias a las que tenga derecho, y que pongan en evidencia los procedimientos de judicialización de la política (‘lawfare’) aplicados en su contra durante más de dos décadas”, cita la declaración.

Entre los firmantes se encuentran figuras como José María Aznar (España), Óscar Arias (Costa Rica), Vicente Fox (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Mariano Rajoy (España), Álvaro Uribe (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), entre otros.

IDEA exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos a examinar esta situación y anima al expresidente Mahuad a continuar su lucha por la verdad y la justicia, denunciando los mecanismos de “lawfare” que han sido aplicados en su contra durante más de veinte años.

Comunicado IDEA

FUENTE: Comunicado IDEA

