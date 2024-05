Grupo IDEA felicita proceso electoral de República Dominicana

"Destacamos como prometedor, junto al sostenimiento de los partidos como soportes institucionales de la democracia, la creciente presencia y activismo de las generaciones más jóvenes y de relevo, en especial en el campo de la facilitación de los debates previos a la elección, la observación y el control electoral. Subrayamos, por ende, la importancia de los debates presidenciales al objeto de que los dominicanos pudiesen no solo votar sino elegir esta vez de manera informada", expresa el texto.

República Dominicana reelige como presidente a Luis Abinader

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se encaminó a la reelección el domingo con poco más de un 20% del avance del escrutinio y un apoyo del 59,09% de los votos, después de que sus contendientes reconocieran su derrota.

“Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré", ofreció el mandatario dominicano en sus primeras palabras, tras conocerse resultados preliminares. "Y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo entre los vítores y aplausos de sus seguidores.

Para ganar en una sola vuelta, tenía que superar el 50% de los votos.

Abinader, uno de los líderes más populares de América Latina, apuntaló su campaña con promesas de control migratorio y ofreció mantener su estrategia para frenar el flujo de haitianos hacia República Dominicana, caracterizada por un aumento de las deportaciones y por el inicio de la construcción de un muro fronterizo.

Con un 21,12% del conteo, el mandatario, de 56 años y quien llegó al poder en 2020 a través del Partido Revolucionario Moderno, lideraba el conteo con 59,09% de los votos. “Los resultados electorales han sido muy generosos conmigo y con mi partido”, defendió.

Le seguían Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, con un 26,94% y del exalcalde de la segunda ciudad más importante del país, Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 10,76%. Los dos opositores también habían ofrecido enfrentar la migración.

Ambos reconocieron su derrota, a falta de resultados definitivos, en unas elecciones marcadas por las propuestas de los candidatos contra la migración ante el fuerte desafío que supone la deteriorada situación de su vecino Haití.

Willy Soto, un estudiante de Economía de 21 años, estaba entre los seguidores de Abinader y defendió las medidas

