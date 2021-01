Guaidó agradece al Parlamento Europeo apoyo a la AN y a su gobierno

El mandatario encargado señaló que la "declaración de apoyo" a su gobierno y al derecho de autodeterminación del pueblo venezolano es "profundamente apreciada" y "es un paso muy importante hacia la implementación del Gobierno de Emergencia que necesitamos para llevar a cabo elecciones verdaderamente libres y justas en 2021".

Refirió Guaidó que no cabe duda que el Parlamento Europeo “respaldó firmemente” a los venezolanos al rechazar la reciente “farsa electoral de diciembre” llevada a cabo por la dictadura de Maduro; así como el “seguir reconociendo el mandato de la legítima Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015, que constituyó la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral”.

Sobre la denuncia que el Parlamento Europeo hizo acerca de las recientes amenazas de la primera vicepresidenta del ilegal Parlamento chavista Iris Varela en contra de diputados y miembros de la oposición, Guaidó señaló que se trata de una “fuerte reprimenda” en contra del régimen.

“La resolución fue también una fuerte reprimenda a la dictadura de Maduro y a las declaraciones de Iris Varela, una de las secuaces de Maduro, que pretenden arrestar y detener a los miembros de la legítima Asamblea Nacional. Su declaración demuestra con precisión la amenaza a la paz y a la seguridad en Venezuela, y en toda la región, que representan las continuas violaciones de derechos humanos citadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre de 2020, que se constituyen en crímenes de lesa humanidad", sostuvo.

Guaidó hizo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros órganos multilaterales para que “sigan el audaz liderazgo de Europa” y condenen enérgica y rápidamente este acto de agresión, y tomen las medidas para garantizar la seguridad de los miembros de la legítima Asamblea Nacional.

Guaidó manifestó que espera tener la “oportunidad de trabajar en conjunto con la Comunidad Internacional para aumentar de manera significativa la cantidad de ayuda humanitaria destinada al pueblo de Venezuela y poder contar con el apoyo continuo del mundo para avanzar en la causa de la democracia en el país”.

La declaración del Parlamento Europeo

Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que desconoce a la asamblea chavista de la dictadura de Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Mientras no se celebren en Venezuela elecciones verdaderamente libres, creíbles, inclusivas, transparentes y plenamente democráticas, se seguirá considerando a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015, a su presidente Juan Guaidó ya su Comisión Delegada encabezada también de Juan Guaidó, que fueron la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, como único órgano político representativo democrático legítimo en Venezuela”, reza la resolución aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo.

LEA TAMBIÉN: Parlamento de Venezuela alerta sobre amenazas del régimen contra diputados

Asimismo, solicitaron al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan de forma inequívoca la continuación constitucional de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 y del legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

De igual forma, denunciaron que el proceso fraudulento organizado el 6 de diciembre por la dictadura de Nicolás Maduro, "no cumplió con las condiciones y estándares internacionalmente aceptados, ni con las leyes venezolanas, por ende no fue libre, ni justo, y no representa la voluntad del pueblo venezolano”.

El Parlamento Europeo reiteró que “la única solución sostenible a la crisis multidimensional venezolana que afecta a toda la región es un camino político, pacífico y democrático, a través de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales creíbles, inclusivas, libres, justas y transparentes que respeten los estándares internacionales, con garantías de igualdad de condiciones y participación sin obstáculos para todos los partidos políticos y bajo la observación internacional objetiva”.

Además, recalcaron que “se mantendrán especialmente alerta ante cualquier acto de represión, en particular contra miembros de las fuerzas democráticas de Venezuela”.