“No se puede aceptar la forma en la que se han celebrado las elecciones, tal como en el caso de Bielorrusia, por lo tanto, la Asamblea Nacional que surja de esas elecciones no puede considerarse legítimamente elegida. La falta de participación del electorado no nos permite considerar que la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero sea representante de la voluntad libremente expresada de Venezuela. Las elecciones no cumplieron con los parámetros internacionalmente aceptados para dar credibilidad al proceso”, afirmó el Alto Representante del Parlamento Europeo, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.