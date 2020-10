Guaidó: Elecciones libres y verificables, la solución para Venezuela

“El derecho al voto es una lucha que estamos dando actualmente para recuperar la democracia en Venezuela. La solución de la crisis en el país pasa por elecciones libres, justas y verificables, pero con condiciones electorales”, insistió el presidente encargado de Venezuela.

cne-venezuela-elecciones.jpg La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Indira Alfonzo. CNE VENEZUELA/EUROPA PRESS

Guaidó, quien también preside la Asamblea Nacional (AN), dijo que el “fraude convocado por la dictadura” para el 6 de diciembre ha sido rechazado por los venezolanos y también por la comunidad internacional porque no cuenta con las condiciones electorales que lo hagan una elección justa, libre y verificable.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno legítimo de Venezuela agradeció a la comunidad internacional el apoyo que han dado a la lucha de los venezolanos para lograr el cambio que urge el país.

El Foro de la Democracia de Atenas este año convocó a líderes de Gobiernos, empresas, sociedad civil y sectores sin fines de lucro para que contribuyan a explorar soluciones reales a los problemas más apremiantes que enfrenta la democracia.

The New York Times Democracy Forum es organizado, por segundo año, por la Fundación Democracia y Cultura, en asociación con The New York Times y bajo el Patrocinio de S.E. la Presidenta de la República de Grecia, Katerina Sakellaropoulou.