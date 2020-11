Guaidó exhorta a ejercer la mayoría en la Consulta Popular

“Los vengo a buscar una vez más para luchar por Venezuela. Nosotros somos una inmensa mayoría y tenemos que ejercerla en la calle de manera organizada. El 6D (6 de diciembre) nadie en la calle, pero el 12D (12 de diciembre) a demostrar que somos una inmensa mayoría que no se rinde. La lucha es por la democracia y por la libertad; sin democracia no comemos, sin democracia no tenemos salud”, manifestó Guaidó según constata el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.