Guaidó llama a la protesta permanente "hasta lograr elecciones libres"

"Llegó el momento de los ciudadanos, de los venezolanos dispuestos a todo por Venezuela (…) Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación y haya elecciones libres", dijo Guaidó a los presentes en Chacaíto y agregó que "la dictadura a través del miedo pretendieron subestimarnos. Se equivocaron, hoy Venezuela canta victoria en la calle, no estamos solos en esto. La dictadura nos tiene pánico, no nos dejaron montar el sonido, pero tenemos el sonido de la gente en la calle. La dictadura de Maduro ha pretendido que podían detenernos".

“Tenemos que regresar cantando victoria porque vamos a permanecer en las calles hasta lograrlo. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación”, dijo.

Juan Guaido.jpg CORTESÍA/Axel Suárez @todosahora_ve

"El régimen de Maduro no tiene gente, se quedaron sin respaldo de la gente. Nosotros siempre hemos estado dando la cara a nuestra gente. Ellos no pueden dar la cara a nadie. Yo soy un servidor público. Yo soy un hombre dedicado hasta que esto cambie. No es suficiente con victorias diplomáticas, no es suficiente con que nos reconozcan, lo único que será suficiente es cuando regresen nuestras familias al país", recalcó.

Hoy en Venezuela canta victoria en todas las calles de Venezuela. Los profesores, estudiantes, no están solos, estamos juntos en esta lucha por el país. No han podido, ni podrán con el bravo pueblo de Venezuela. Ya basta de intimidación de manipulación, de hambre”, expresó.

“Los profesores tienen una réplica de sus protestas de 72 horas, esto no es un solo tema. Hable con la presidenta interina de Bolivia, le mandamos un abrazo desde Venezuela. Ella me hablaba del proceso que les ha tocado vivir en estos días. Esto no es una lucha por el poder, aquí no hay un país polarizado, aquí hay un solo país luchando por recuperar su libertad, y esa lucha se conquista en las calles”.

“Si nos quedamos en la casa habremos perdido. Toda Venezuela protestando en cada rincón del país. No será suficiente hasta lograrlo. Han sido años de esfuerzo. La única opción es luchar (…) Hoy yo no vine a pedir confianza en mí, sino en ustedes mismo, cada universidad, cada iglesia, cada escuela, tiene el deber de levantar la bandera de la lucha, exigir sus derechos”, insistió.

Juan Guaido Caracas 16 noviembre El presidente interino Juan Guaidó habla desde Caracas a los venezolanos y convoca a protestar hasta lograr las elecciones. Sergio Monsalve

“Debemos mantenernos en la protesta, tenemos que seguir hasta lograrlo. Hoy todos estamos unidos. Ya basta de sufrimientos, de dolor, es momento de lograr el amor de nuestros ciudadanos. El martes vamos a la calle con los profesores, el 21 de noviembre con los estudiantes. No sé si son varios días, lo que sí les aseguro es que vamos a seguir hasta lograrlo”, finalizó.

“Hoy, mañana y el lunes, toda Venezuela protestando por cada una de las reivindicaciones propias de cada sector (…) Han sido años de sacrificio, lucha y esfuerzo. La única opción es luchar. Hoy cada gremio, sindicato, universidad debe mantener la protesta hasta lograr la libertad de toda Venezuela”, resaltó.

Guaidó invitó a los venezolanos a mantenerse en protesta y se disculpó por no alcanzar las expectativas de algunas personas. “Venezuela nos reclama. La confianza no es solo en mí, también es en todos ustedes. Bolivia estuvo 18 días, nosotros estamos años, pues es el momento de insistir, es el momento de seguir. A toda Venezuela le pido mantenernos, a toda Venezuela le pido seguir. Tenemos una agenda de protesta”, añadió.

Luego de hablar desde Chacaíto, Guaidó decidió caminar por varias avenidas hasta la sede de la embajada de Bolivia en Caracas, desde donde aclaró que la calle sin retorno hay que significarla, porque sino se convierte en una idea vacía. Recordó que en el 2014 hubo campamentos, donde muchos hicieron huelga de hambre por 14 días continuos por las elecciones libres. "Lo que significa la calle permanente y sostenida, es la agenda que acabamos de presentar. Eso es la calle permanente hasta lograr los objetivos. No vamos a seguir utilizando elementos como en el pasado con fórmulas mágicas como el abandono del cargo o el antejuicio de mérito. Todo lo hemos hecho, pero lo que sí sabemos que unidos y movilizados hemos logrado grandes avances. Somos mayoría, la estamos ejerciendo. Está débil la dictadura, se encuentran solos, aislados. Sumamos a Bolivia en este proceso de reconocimiento y no nos vamos a acostumbrar. Eso es lo más importante en este momento. Eso significa estar hasta lograrlo".