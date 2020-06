Guaidó pide reactivar protestas contra Maduro pero con "mecanismos" contra COVID-19

Guaidó se mostró consciente de que la vuelta a las calles podría favorecer la propagación del coronavirus COVID-19, que deja 3.150 casos, entre ellos 27 víctimas mortales, según cifras oficiales que la oposición rechaza porque sostiene que el balance de víctimas de la COVID-19 en Venezuela sería mucho mayor.

Por ello, avanzó que trabajarán en desarrollar "el mejor mecanismo para no propagar un virus que hoy atenta contra la vida de todos", algo que subrayó que en Venezuela es "literal" porque "solo hay 300 ventiladores en todo el país".

No obstante, defendió que, incluso en plena pandemia, los venezolanos deben ejercer "el sagrado derecho a rebelarse contra la tiranía". "Llamo a la lucha constante. Llamo a la lucha diaria. Lo vamos a lograr", aseveró.

“Estamos en una Unidad sólida y de propósito por la libertad de Venezuela. Porque no nos dividimos, ni nos dejamos comprar, entonces (el régimen) decide tomar los partidos políticos. No nos van a doblegar, aquí estamos, el prófugo eres tú Maduro. No van a poder unos alacranes, pseudos dirigentes chantajeados. Traicionaron a Venezuela, no a Juan Guaidó”, dijo.

Recordó que no es la primera vez que una dictadura quiere desaparecer un partido político en la nación; y que la historia ha demostrado que no han corrido con suerte esos regímenes que lo han intentado, pues son ellos los que han caído y como consecuencia ha prevalecido la República, y esta vez no será la excepción.

Señaló que en apenas dos semanas el “brazo jurídico de la dictadura”, (en referencia al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia), quiso designar la directiva de la AN, designó un ilegítimo Consejo Nacional Electoral (CNE), emite sentencias contra la directiva de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, informó el Centro de Comunicación Nacional.

“Aquí está el Presidente de la Asamblea Nacional, aquí está su directiva, aquí están los jefes de fracción. El CNE, como todos los poderes públicos en Venezuela los designa el Parlamento. Yo no estoy aquí para ocupar una silla, a mí no me interesa una silla, yo estoy aquí para ver caminar a mi hija tranquila en las calles”.

Guaidó indicó que la Comunidad Internacional tampoco reconoce esa “farsa del CNE”, y una muestra es que en tres días se pronunciaron para rechazarlo y desconocerlo.

“No hay ningún tipo de reconocimiento a lo emanado desde el brazo jurídico de la dictadura. Eso no es un Tribunal; eso es un brazo jurídico para tratar de implementar acciones políticas en detrimento de los venezolanos”.