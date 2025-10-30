jueves 30  de  octubre 2025
POLÍTICA

Guatemala denuncia ante OEA "golpe de Estado técnico"

La fiscalía impulsó una acción judicial contra el presidente Bernardo Arévalo, a quien acusa de omitir responsabilidades en la fuga de 20 cabecillas de Barrio 18

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda después de tomar juramento durante su ceremonia de toma de posesión en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la Ciudad de Guatemala, la madrugada del 15 de enero de 2024.

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda después de tomar juramento durante su ceremonia de toma de posesión en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la Ciudad de Guatemala, la madrugada del 15 de enero de 2024.

Foto por JOHAN ORDÓNEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA - El canciller de Guatemala, Carlos Martínez, denunció este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un "golpe de Estado técnico" contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en medio de una arremetida judicial de la fiscalía.

El mandatario denunció el domingo un nuevo intento de "golpe de Estado", después de que un juez, a pedido de la fiscalía a cargo de la polémica procuradora general, Consuelo Porras, ordenara al tribunal electoral la anulación absoluta del partido del presidente, Semilla.

Lee además
El guatemalteco David Zavala, de 41 años, fue extraditado el martes 21 de octubre y este jueves 23 tenía prevista su primera comparecencia ante la jueza federal en Laredo (Texas)
DELITOS

Guatemala extradita a EEUU a ciudadano acusado de tráfico de personas por la muerte de 56 migrantes
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ganó con el partido Movimiento Semilla,  con cuyos Fiscales Departamentales dio una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el 6 de julio de 2023.
POLÍTICA

Grupo IDEA denuncia amenazas a la democracia en Guatemala y pide acción a la OEA

Arévalo consideró ese fallo como un intento por desconocer su victoria electoral de 2023 y pidió una sesión extraordinaria en la OEA.

"Golpe de Estado técnico"

"Estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala, bajo el asedio de la guerra legal o 'lawfare'", afirmó Martínez en la sesión.

Se está fraguando "bajo el asedio de la guerra legal o 'lawfare'. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales arropándose bajo una aparente legalidad", agregó.

Asimismo, aseguró que "ninguna institución está por encima de la voluntad popular y por ello condenamos el uso de 'lawfare' como herramienta para deslegitimar gobiernos electos", insistió.

Varios países miembros de la OEA respaldaron al gobierno de Arévalo, blanco de una nueva ofensiva desde la fiscalía de Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla "corrupta y antidemocrática".

La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, ratificó el miércoles la validez del triunfo electoral e investidura de Arévalo.

Pero la fiscalía pidió poco después a la Corte de Justicia que se retire la inmunidad a Arévalo para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, considerada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

República Dominicana detiene narcolancha en pleno despliegue militar de EEUU

Expertos de la ONU exigen que Nicaragua responda por "crímenes de lesa humanidad"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

La familia de Niko lo busca sin descanso.  video
AYUDA

Vecinos y autoridades se unen para encontrar al cachorro Niko

Te puede interesar

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Por Leonardo Morales
Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
AYUDA HUMANITARIA

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial