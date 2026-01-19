Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

CIUDAD DE GUATEMALA.— Una escalada de violencia sacude a Guatemala, con una oleada coordinada de ataques armados contra agentes de seguridad y motines simultáneos en varias cárceles del país, que han dejado al menos nueve policías muertos y una decena de heridos , según confirmaron autoridades locales y cuerpos de rescate.

Los ataques se registraron en Ciudad de Guatemala y en los municipios de Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, en aparente connivencia con disturbios carcelarios. Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales elevaron a ocho el número de agentes fallecidos, aunque la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento, solo ha confirmado oficialmente siete muertos.

La violencia coincidió con motines en al menos tres centros penitenciarios: Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la Zona 18.

De acuerdo a las autoridades, los ataques fueron coordinados casi a la misma hora en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Hasta el momento, hay al menos nueve presuntos sicarios capturados.

Asesinados a balazos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el asesinato de nueve policías en un ataque coordinado el domingo, atribuido a pandilleros, "no quedará impune".

"No vamos a descansar" hasta "encontrar" a los sicarios que le quitaron la vida a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC); "su entrega y su sacrificio no será en vano", afirmó el gobernante, frente a los féretros de los agentes asesinados.

"Hoy me duele entregarle a cada una de las familias (de los fallecidos) esta bandera de Guatemala, símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento del deber", añadió Arévalo, durante un acto en memoria de los agentes fallecidos.

Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

Los agentes murieron atacados a tiros por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades tomaran el control de tres prisiones que registraron motines el sábado.

Estado de sitio

El presidente Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio durante 30 días, lo que permite a las autoridades arrestar y detener a cualquier persona sin orden judicial.

La pugna entre el Gobierno y las pandillas se originó en el segundo semestre de 2024 después de que el presidente ordenara que los líderes de las estructuras criminales fueran trasladados a una cárcel de alta seguridad en el sur del país, sin los privilegios que gozaban con Administraciones anteriores.

La Policía Nacional Civil, por su parte, indicó el domingo que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín en 'Renovación I', quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

Ochoa, sentenciado a 80 años de prisión por asesinato, es uno de los líderes criminales que en 2025 fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad.

Estos traslados se realizaron a raíz del asesinato en julio pasado de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca, presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18'.

Los ataques con armas de fuego causaron que las clases fueran suspendidas para este lunes en el ámbito público y privado, aunque el presidente puntualizó que el Gobierno espera que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.

Represalia directa de las pandillas

El Ministerio de la Gobernación anunció el despliegue de operaciones conjuntas de la Policía y el Ejército en zonas urbanas para contener la violencia. El ministro Marco Antonio Villeda calificó a los agentes fallecidos como “héroes” y afirmó que los ataques son una represalia directa de las pandillas por la negativa del gobierno a negociar el traslado de sus líderes a cárceles con menores medidas de seguridad.

“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, declaró Villeda en rueda de prensa. “No estoy dispuesto ni a pactar ni a devolverles privilegios”, subrayó.

Los asesinatos ocurrieron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a más de 40 personas, en su mayoría custodios penitenciarios, en varias cárceles del país.

Operación Centinela en Guatemala

El Ministerio de Defensa informó que continúa activa la Operación Centinela, destinada a reforzar la seguridad en los alrededores de las prisiones afectadas. “En la segunda fase vamos a ir directamente a atacar la presencia de los terroristas, denominados mareros”, afirmó el ministro Henry Sáenz.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas de delitos como sicariato, extorsión y narcotráfico. Desde mediados de 2025, han protagonizado varios motines en rechazo al traslado de sus líderes a centros de máxima seguridad, donde permanecen aislados.

Como medida preventiva, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases en todo el país en los sectores privado, municipal y por cooperativa, con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

La crisis de seguridad revive el debate sobre el control penitenciario en Guatemala, especialmente tras la fuga de 20 jefes de Barrio 18 en octubre pasado, un episodio que derivó en la destitución de la cúpula de seguridad. Hasta ahora, solo seis de esos cabecillas han sido recapturados.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP