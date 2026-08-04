martes 4  de  agosto 2026
ALERTA

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego

Decenas de pobladores de dos caseríos a las faldas del volcán, que entró en fase eruptiva el lunes pasado, fueron evacuados hacia una zona de menor riesgo

El volcán de Fuego es el más activo de Centroamérica. (AFP)

El volcán de Fuego es el más activo de Centroamérica. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD GUATEMALA. Guatemala declaró una alerta de “peligro”, el segundo nivel más alto, por una potente erupción del volcán de Fuego, ubicado a 35 km de la capital, e inició la evacuación de viviendas cercanas.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes pasado, 3 de agosto, y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava que descendieron por sus laderas, mientras se levantaban grandes columnas de gases y cenizas.

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Un fotógrafo de la AFP observó la potente erupción desde San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo adonde están siendo llevadas decenas de pobladores de dos caseríos ubicados en las faldas.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal del centro de ese municipio para que pasen la noche a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salen de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

“Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dio la voz de alerta que había que evacuar”, declaró Alejandro García, de 68 años de edad, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró la “alerta anaranjada”, previa a la roja de emergencia, "en el ámbito nacional” para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario.

En un video publicado en redes sociales, la vocera de la CONRED, Valeria Urízar, hizo un llamado a los pobladores a realizar una “autoevacuación” si “las condiciones representan un riesgo para su vida”. Hasta el momento no se ha informado de una cifra de personas evacuadas.

El Instituto de Vulcanología (INSIVUMEH), en su último informe, señaló que continuaba la “fase más intensa de la erupción” y alertó de más esclavos de material ardiente en los flancos sureste, suroeste y sur del volcán.

“El incremento en el número y tamaño de estas corrientes” hacia la “base” del volcán “se mantiene como la principal amenaza para las comunidades” cercanas, advirtió.

Suspensión de clases

El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán como prevención.

En tanto, la policía de tránsito cerró una carretera que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país.

Efectos de la erupción

Los expertos del INSIVUMEH explicaron que por la erupción:

  • Se genera una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza puede superar los 7,000 metros.
  • Dispersión de ceniza a alturas entre 5,000 a 6,000 metros que se desplazan a distancias hasta 130 km hacia el oeste, llegando a las costas del Pacífico.

Las autoridades recomiendan que se tomen “precauciones con el tráfico aéreo”, pero hasta ahora no se ve afectado el aeropuerto internacional en Ciudad de Guatemala.

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, fueron en febrero pasado y otra, en junio de 2025 que obligó a la evacuación de unas 800 personas.

En 1932 una erupción del volcán de Fuego lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

A 65 km de la capital por carretera, el macizo está situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, vecinos de la provincia de Guatemala, y es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

FUENTE: Con información de AFP

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