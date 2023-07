Guillermo Fariñas levanta la huelga de hambre

“Se me comunica que, si no cumplo con lo acordado, seré sancionado disciplinariamente a nivel de partido. Siempre he cumplido lo establecido por Los Estatutos del FANTU y no deseo sentar en precedente siendo el Coordinador General”, apuntó Fariñas.

Comunicado del Coordinador General del Foro Antitotalitario Unido (FANTU).



Hoy he sido instado a deponer mi huelga de hambre y sed, comenzada el pasado 26 de junio del año 2023, por la votación lograda en El Parlamento Europeo



En ese Comunicado del Consejo… — Manuel Milanes (@mmpizonero) July 13, 2023

Guillermo “Coco” Fariñas inició el 26 de junio de 2023 una huelga de hambre y sed para exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos que se encuentran en Cuba bajo condiciones inhumanas e injustas. Además la protesta tenía como objetivo el fin del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político entre el régimen de Miguel Díaz-Canel y la Unión Europea.

Sin embargo, el 3 de julio, ocho días después de iniciar la huelga de hambre y sed, comenzó a beber agua por la promesa de varios eurodiputados y organizaciones internacionales de llevar sus demandas y mociones relativas a Cuba ante el Consejo de Seguridad de la OEA.

