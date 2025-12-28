domingo 28  de  diciembre 2025
Gustavo Petro anuncia cambios en la cúpula militar a ocho meses de su salida del poder

La decisión de los cambios de Petro en la cúpula militar los anuncia a pocos meses de su salida del poder

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una ceremonia de ascenso para altos mandos en la Escuela General Santander de la Policía (ECSAN) en Bogotá el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una ceremonia de ascenso para altos mandos en la Escuela General Santander de la Policía (ECSAN) en Bogotá el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una "remodelación" de la cúpula del Ejército colombiano para hacer "frente a los desafíos del 2026", que se ha traducido por el momento en la sustitución de hasta ocho comandantes y segundos comandantes de las Fuerzas Militares del país.

"La prioridad será la seguridad y la democracia", aseveró el mandatario con la vista puesta en el nuevo año y tras agradecer a los comandantes salientes su trabajo durante su estancia en el cargo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
EEUU

Trump reitera su amenaza a Petro, a quien califica de "alborotador"
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
DIPLOMACIA

Marco Rubio: EEUU "no permitirá" que relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" con Petro

"Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico", publicó en su cuenta en la red social X, convencido de que "con la nueva cúpula (avanzarán) de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz".

Cambios a la salida del poder

La decisión de los cambios Petro los anuncia a pocos meses de su salida del poder. Las elecciones en Colombia están previstas para el 31 de mayo, y para el 21 de junio están programados los comicios de la segunda vuelta presidencial. El mandato de Gustavo Petro como presidente de Colombia terminará el 7 de agosto de 2026. Petro asumió el poder el 7 de agosto de 2022, y su periodo presidencial tiene una duración de cuatro años, según la Constitución colombiana.

Entre los hitos alcanzados por los hasta ahora integrantes de la cúpula militar colombiana, Petro destacó "el récord histórico en incautación de cocaína" logrado este 2025, "la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico" o "el incremento de los efectivos de la fuerza pública" en un 6 por ciento frente a la disminución vivida con los gobiernos de Iván Duque (-11 por ciento) y Juan Manuel Santos (-4 por ciento).

De acuerdo con Petro, en la conformación del nuevo alto mando de las Fuerzas Militares de Colombia, los cargos quedarán repartidos de la siguiente manera: en el Mando General de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto asumirá el rol de comandante general, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño ha sido designado como jefe de Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera ha sido nombrado comandante del Ejército, y el general Jaime Alonso Galindo ejercerá como segundo comandante, acompañando la dirección estratégica y operativa de la institución.

Para la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón asumirá la Comandancia, y el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi ha sido designado segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval, con responsabilidad en la planificación y coordinación de las operaciones navales.

Finalmente, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda se desempeñará como comandante, mientras que el general Alfonso Lozano Ariza asumirá el puesto de segundo comandante y jefe de Estado Mayor, fortaleciendo la conducción estratégica de la institución aérea.

El expresidente Álvaro Uribe publicó en su cuenta en la red social X, que hubo 75 masacres este año, cerca de 600 secuestros y el récord de producción de coca, un hecho que confirma un informe de Naciones Unidas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

