EEUU

Trump reitera su amenaza a Petro, a quien califica de "alborotador"

"Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia (...) y la envían a EEUU, señaló Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que "más le vale andarse con cuidado", después de describir al mandatario como un "alborotador", elevando el tono contra Bogotá.

"Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia (...) y la envían a Estados Unidos. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína", ha señalado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que Bogotá "tiene al menos tres fábricas importantes de cocaína; (y) sabemos dónde están".

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que Petro "es un tipo muy, muy malo" y que "no es amigo de Estados Unidos". "Su nuevo líder es un alborotador", agregó, antes de asegurar que, en cambio, "amo al pueblo colombiano, son gente estupenda, enérgica, inteligente, genial".

No es la primera vez que Trump se expresa de este modo sobre su par colombiano. Hace apenas una semana, aseguró que Petro "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Petro ha criticado en reiteradas ocasiones los ataques del Ejército estadounidense contra las narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, que ya han matado a más de un centenar de personas. Asimismo, ha pedido un relator especial de Naciones Unidas para el Pacífico y el Caribe al denunciar "violaciones de derechos humanos" por parte de Washington en su lucha contra las drogas.

Incremento de producción de cocaína

Durante la administración de Petro, Colombia ha incrementado la producción de drogas.

El mercado mundial de cocaína continúa batiendo sus propios récords, pues la producción ilegal global fue de más de 3,708 toneladas en 2023, casi un tercio más (34%) que el año anterior, y fue impulsada principalmente por Colombia con el aumento de 67% de los cultivos ilícitos del arbusto de coca, desplazando así a Bolivia.

Es lo que revela el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; señala que las incautaciones mundiales de cocaína también alcanzaron un máximo histórico de 68%, principalmente en el Caribe, en paralelo con el aumento de la violencia en esa región.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

