Gustavo Petro afirma que funcionarios de su propio gobierno lo quieren matar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , aseguró sentirse traicionado "a cada rato" por funcionarios de su propio Gobierno . "Me quieren matar", insistió durante una comisión sobre la reforma agraria, en la que denunció un pacto entre los grupos armados, el narcotráfico y una parte de la clase política para "tumbarle".

"A mí me traicionan funcionarios del Gobierno a cada rato y terriblemente, puñaladas al fondo para matarme y me quieren matar", aseguró Petro, quien instó a la ciudadanía a ejercer la presión necesaria para que las reformas salgan adelante. "Sin el pueblo no hay nada que hacer", dijo.