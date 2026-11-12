jueves 12  de  noviembre 2026
POLÍTICA

Haití agradece a Nayib Bukele su apoyo militar contra las pandillas

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé destacó la participación salvadoreña en las operaciones para recuperar territorios controlados por grupos criminales

El nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

El nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

Europa Press
Por María Graterol

PUERTO PRÍNCIPE.- El Gobierno de Haití ratificó su cooperación militar con El Salvador y atribuyó a la participación de sus fuerzas de seguridad avances en las operaciones destinadas a debilitar a las organizaciones criminales que mantienen sometidas a distintas comunidades del país.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su reconocimiento al presidente Nayib Bukele y a los efectivos salvadoreños desplegados en territorio haitiano, al destacar los resultados de la coordinación con la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas nacionales y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

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"Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. La contribución de la GSF, la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití y los socios internacionales nos permite reforzar las operaciones en el terreno, retomar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado", manifestó Fils-Aimé en una publicación en X.

Golpe a la estructura de 400 Mawozo

El pronunciamiento coincide con la intensificación de las acciones militares contra las estructuras criminales. El martes, Bukele difundió imágenes de una operación en la que fuerzas salvadoreñas participaron en la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como "Lanmò San Jou", señalado como jefe de la organización 400 Mawozo, una de las pandillas más poderosas del país.

"Cumplimos nuestra promesa", escribió el mandatario salvadoreño al informar sobre la destrucción del inmueble y de las instalaciones que identificó como el cuartel general de la agrupación. Según Bukele, la mayoría de los integrantes de la organización abandonaron el lugar sin presentar resistencia.

La intervención constituyó un nuevo golpe contra la infraestructura de una banda vinculada con secuestros, extorsiones y ataques armados, en medio de los esfuerzos por recuperar sectores estratégicos de la capital haitiana y sus alrededores.

Despliegue salvadoreño

El despliegue salvadoreño responde inicialmente a la desaparición de cuatro aerotécnicos militares de ese país, emboscados el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets. Tras el ataque, Bukele exigió a las pandillas haitianas que devolvieran a sus compatriotas con vida y sin lesiones, y advirtió que la operación militar se intensificaría si no cumplían esa exigencia.

El mandatario salvadoreño también había dejado claro que la permanencia de sus efectivos en Haití estaba condicionada a la liberación de los cuatro militares. "Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde", declaró el 29 de octubre. Bukele insistió en que la misión tenía como objetivo inicial rescatar a sus compatriotas, aunque advirtió que las pandillas enfrentarían una respuesta militar si no los liberaban.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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