Haití: Población infantil afectada por desnutrición y violencia

En la parte occidental de la capital, la más damnificada por la actividad de los grupos armados, la desnutrición aguda alcanza ya el 7,5 por ciento entre los niños, según las estimaciones de UNICEF.

LEA TAMBIÉN: Francisco Palmieri es el nuevo jefe de misión de EEUU para Venezuela

El representante de esta agencia en Haití, Bruno Maes, lamentó que "cada vez más y más madres y padres no pueden ya proporcionar una nutrición y cuidados adecuados a sus hijos, y no pueden llevarlos a los centros de salud debido al aumento de la terrible violencia de los grupos armados". Si se suma al actual brote de cólera, advierte, "el resultado es que más niños sufren emaciación grave más rápidamente, y morirán si no se toman medidas urgentes".

En este sentido, la organización llamó a actuar y solicita más fondos, ya que la falta de financiación puede poner en peligro las vidas de más de 100.000 menores. UNICEF necesita 17 millones de dólares en las primeras fases de respuesta para ampliar la detección temprana de emaciación infantil y recordó que de los 210,3 millones de dólares solicitados para 2023, apenas se ha recibido el 15 por ciento de ayuda.

FUENTE: EUROPA PRESS