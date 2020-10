Hallazgo de 59 cadáveres en fosas clandestinas en México

El hallazgo impresionó no sólo por la gran cantidad de cadáveres localizados, una cifra que podría aumentar todavía, sino porque los enterramientos no estaban en un campo aislado sino en una zona urbana de Salvatierra. Escasos 800 metros separan las fosas de la plaza central de esta localidad de 100.000 habitantes donde los vecinos no salían de su asombro.