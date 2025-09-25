Hammer visita Bayamo: "Se siente un fuerte espíritu de independencia y por la libertad"

Mike Hammer, jefe de la misión de la embajada de EEUU en La Habana.

El jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer , visitó la ciudad de Bayamo. En su recorrido, el funcionario afirmó haber visto un espíritu de valentía en las calles de la localidad cubana, en medio de la fuerte crisis que atraviesa la isla.

El representante diplomático destacó que en Bayamo, ciudad natal de Carlos Manuel de Céspedes, se siente un espíritu de independencia por parte de los ciudadanos.

Los recorridos de Hammer por Cuba se caracterizan por encuentros con familiares de presos, activistas y opositores. Mientras el funcionario comparte imágenes de sus viajes, el régimen cubano lo acusa de fomentar la subversión en el país.

Desde Washington, el Departamento de Estado expresa su respaldo a la labor de Hammer. Un funcionario estadounidense, en mayo, dijo que el diplomático representa la política de Estados Unidos Primero y exige la rendición de cuentas del régimen cubano por su influencia en el continente americano.

FUENTE: Redacción