Cuba bajo alerta por onda tropical: crecen los riesgos de inundaciones

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió una alerta ante la llegada de fuertes lluvias y tormentas en las provincias del este, como resultado de una onda tropical que se desplaza por el Caribe.

La amenaza de fuertes precipitaciones, que se espera comiencen el viernes y se extiendan durante el fin de semana, se suma a un problema que ha ido creciendo a lo largo de la isla: las inundaciones.

La mayoría de los territorios del país enfrentan la falta de mantenimiento en los sistemas de drenaje y la acumulación de basura en las calles. Esto ha convertido las lluvias en una amenaza para los residentes. Recientemente, intensas precipitaciones en Camagüey inundaron áreas residenciales y el hospital Amalia Simoni. En La Habana, videos en las redes sociales mostraron cómo el agua arrastraba la basura por las calles.

Esta situación subraya una realidad más profunda: la falta de infraestructura y servicios. Mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila la onda tropical, la población en Cuba se prepara para enfrentar las tormentas con recursos limitados. La situación muestra que el problema no es solo la lluvia, sino la falta de preparación para enfrentarla, una carencia que ya es parte de la vida cotidiana en la isla.

