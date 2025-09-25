jueves 25  de  septiembre 2025
CRISIS

Empresa estatal de Cuba deja perder más de 200 kilos cárnicos en medio del hambre

Una combinación de apagones prolongados, fallas en el sistema de refrigeración, escasez de combustibley descuido humano, provocaron la pérdida de los alimentos

Refigerador industrial

Refigerador industrial

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– En un país donde la carne y sus derivados se han vuelto inalcanzables para la mayoría de los hogares, una empresa estatal de Cuba dejó perder más de 200 kilogramos de productos cárnicos en la provincia de Las Tunas.

El incidente ocurrió en el centro de elaboración de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Jobabo, donde una combinación de apagones prolongados -que en algunos casos se extendieron hasta 26 horas-, fallas en el sistema de refrigeración, escasez de combustible para alimentar el grupo electrógeno y falta de control, provocaron la pérdida de casi un cuarto de tonelada de alimentos, según informó la emisora oficial Radio Cabaniguán, citada por el Diario de Cuba.

Lee además
Personas preparan una sopa en una fogata durante un apagón que siguió a la falla de una importante planta energética en La Habana, Cuba, el sábado 19 de octubre de 2024.
REPORTAJE

Apagones en Cuba: un "logro" de la revolución de Fidel Castro
Pbro. Juan Lázaro Vélez González.
OPINIÓN

¡Basta Ya! Cuba no aguanta más comunismo

Carne perdida

Entre los productos que se echaron a perder se cuentan 72 kilogramos de picadillo, 42 kilos de masa para croquetas, 26 kilos de mortadela, 21 kilos de masa deshuesada y más de 13 kilos de queso, además de 34 libras de carne de res decomisada por la Policía y 22 libras de camarón.

El director de la Unidad Empresarial de Base, Carlos Labrada Rodríguez, reconoció a la emisora municipal que la combinación de apagones, falta de combustible y un desperfecto en la nevera generaron la situación. “Realmente es doloroso que estos productos se hayan echado a perder, más hoy como está la situación del pueblo”, admitió.

La carne y el pescado en Cuba se venden a precios prohibitivos en el mercado informal, mientras la población sufre de escasez crónica de proteínas. El hecho ha despertado indignación, pues en lugar de destinar los productos a la venta rápida o incluso a donaciones, la decisión fue incinerarlos por orden de inspectores de higiene.

Críticas

Vecinos que se enteraron del incidente cuestionaron por qué las neveras no se revisan con más frecuencia y por qué los alimentos no fueron puestos a disposición del pueblo antes de su descomposición. “Hasta pudieron haberse donado. Para que se echaran a perder, donarlo o (venderlo) personas que vinieron ese día a comprar para el consumo animal”, dijo Labrada.

Aunque al final los inspectores optaron por destruir los productos en un arroyo de la zona ante el riesgo de que fueran consumidos debido a que no estaban en el porcentaje de descomposición para consumo animal.

El funcionario explicó que ahora cuentan con suficiente combustible para encender el grupo electrógeno cada dos horas, lo que consume alrededor de 30 litros de diésel diarios, sin embargo, reconoció que los envíos de la Unión Cuba Petróleo (CUPET) no siempre son estables.

Los prolongados apagones en Cuba, que en municipios como Jobabo superan las 20 horas diarias, han detonado protestas ciudadanas en distintas provincias. Sin embargo, el régimen cubano no han ofrecido soluciones sostenibles al déficit eléctrico ni a la escasez de combustible que alimenta al sistema de respaldo, sino que ha respondido al descontento ciudadano con mayor represión.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba: ETECSA anuncia afectaciones al servicio

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final

Camionetas Ford F-150 en la planta ensambladora de Ford en Dearborn, Michigan.
CRECIMIENTO

La economía de EEUU crece un 3,8% en el segundo trimestre, tras nueva revisión

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
DESPILFARRO

DOGE Florida denuncia gasto excesivo de $278 millones en presupuesto de Hillsborough