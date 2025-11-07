viernes 7  de  noviembre 2025
Hija de Edmundo González Urrutia exige fe de vida de su esposo y no obtiene respuesta

Mariana González, esposa del preso político Rafael Tudares, dijo que desde la detención arbitraria el 7 de enero funcionarios de Maduro le niegan información

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En otro intento por exigir respeto a los derechos humanos, Mariana González, quien es hija del presidente electo de Venezuela Edmundo González, denunció que lleva 10 meses solicitando una fe de vida de su esposo Rafael Tudares, preso político del régimen de Maduro, y no ha obtenido respuesta.

“10 meses de la detención arbitraria y desaparición forzada en la que se mantiene a Rafael, 10 meses pidiendo una fe de vida sin que las autoridades den respuesta”, dijo en un mensaje por la red social X.

En un comunicado que publica en su cuenta, González asegura que su esposo “es un rehén” de Maduro. “Así me lo han informado las autoridades venezolanas, incluso su anterior Defensora Pública: está en esa situación de desaparición forzada solo por ser yerno de mi padre, a pesar de no haber cometido delito alguno”, según señala.

Rafael Tudares fue detenido sin orden judicial ni información previa el 7 de enero de este 2025 cuando se disponía a llevar a sus hijos al colegio, en su vehículo en una avenida de Caracas, mientras el régimen desplegaba una represión sin precedentes tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024.

Preso político sin derechos

En su comunicado, González ratifica que aunque existe la relación filial con su padre, Tudares no está vinculado con la política. “Ni él ni yo incidimos en la política y eso ha quedado evidenciado en los 10 meses que han transcurrido en este viacrucis”.

“Nunca ha militado en partido político alguno ni tiene interés alguno en la política. Rafael es un ciudadano más, como cualquier otro venezolano que nada tiene que ver con el conflicto político”, subraya.

Asegura que a su esposo se le han violado los principales derechos humanos establecidos en la Constitución y todas las garantías judiciales establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

“El sistema de justicia venezolano solo ha servido hasta ahora para llevar un juicio clandestino contra Rafael y para justificar una grave violación de derechos humanos: su desaparición forzada”, insiste en el comunicado.

Se presume que Tudares se encuentra bajo proceso penal por vía telemática y recluido en el Helicoide, principal centro de detención de la mayoría de presos políticos de Maduro.

FUENTE: Con información de red X Mariana González de Tudares

