Hija de líder indígena asegura que la muerte de su padre evidencia la represión en Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo durante un evento político en Nicaragua, en el que conmemoran un aniversario de la llamada "revolución sandinista", en julio de 2019.

SAN JOSÉ - La muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, ocurrida mientras permanecía bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sigue generando denuncias de organismos de derechos humanos y de sus familiares, quienes aseguran que el dirigente fue víctima de torturas, aislamiento y negación de garantías básicas durante casi dos años de encarcelamiento.

Desde su exilio en Costa Rica, Tininiska Rivera, hija del histórico dirigente indígena, un exaliado del dictador Daniel Ortega, afirmó que las acciones del régimen nicaragüense buscan enviar un mensaje de intimidación a la población, aunque considera que también evidencian el creciente aislamiento internacional de Managua.

Rivera, de 73 años, falleció el pasado sábado en un hospital de Managua tras permanecer detenido desde septiembre de 2023. Amnistía Internacional lo había catalogado como preso de conciencia debido a las circunstancias de su arresto y las denuncias sobre la falta de acceso a la defensa legal y al contacto con sus familiares.

Denuncias de tortura y desaparición forzada

Según relató su hija, la familia no tuvo información sobre el estado de salud del dirigente durante gran parte de su detención y tampoco fue consultada sobre las decisiones relacionadas con sus funerales.

"Mi padre sufrió tortura, tratos inhumanos y degradantes", afirmó Tininiska Rivera, quien sostuvo que las autoridades impidieron que la familia recuperara el cuerpo para realizar una autopsia independiente.

La activista aseguró que la última vez que vio a su padre fue cuando denunció públicamente su desaparición forzada tras ser detenido por agentes del régimen.

También denunció que en Nicaragua los presos políticos enfrentan severas restricciones para acceder a representación legal y que abogados que intentan asumir estos casos son objeto de represalias.

Persecución contra familiares

La familia Rivera continúa enfrentando presiones por parte de las autoridades nicaragüenses. De acuerdo con el testimonio de Tininiska, uno de sus hermanos es buscado por agentes del régimen, mientras otros familiares permanecen encarcelados.

Entre los detenidos figuran una tía, un sobrino, un primo, la esposa de este último y varios colaboradores cercanos del dirigente indígena.

La hija de Rivera indicó que la persecución se intensificó después de que el líder miskito denunciara ante organismos internacionales las violaciones de derechos humanos cometidas contra comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense.

Críticas al régimen

Brooklyn Rivera era una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Según su familia, su detención ocurrió meses después de denunciar ante instancias de Naciones Unidas la invasión de tierras indígenas, la violencia contra comunidades originarias y las restricciones impuestas por el régimen de Ortega y Murillo.

Tininiska Rivera sostiene que las imágenes difundidas por las autoridades sobre los últimos días de vida de su padre buscaban proyectar una imagen de control y poder dentro del país.

"Ellos quieren mostrar fuerza ante los nicaragüenses, pero están demostrando debilidad frente a la comunidad internacional", afirmó.

Posibles acciones internacionales

Aunque la prioridad inmediata de la familia es lograr la liberación de sus parientes detenidos, Rivera señaló que no descartan emprender futuras acciones legales contra el Estado nicaragüense ante instancias internacionales.

La familia también mantiene su reclamo para recuperar los restos del dirigente indígena y cumplir su voluntad de ser sepultado junto a su madre en la Costa Caribe de Nicaragua.

La muerte de Brooklyn Rivera se produce en medio de crecientes cuestionamientos internacionales contra el régimen de Ortega y Murillo por las denuncias de persecución política, encarcelamiento de opositores y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

FUENTE: Con información de AFP