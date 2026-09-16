Sí, será pronto. Al país regresará en poco tiempo la principal activadora de la esperanza de los venezolanos: María Corina Machado.

Ya en las últimas semanas rostros conocidos de dirigentes políticos han venido ocupando nuevamente espacios que se habían visto obligados a abandonar ante la persecución judicial y la represión.

Ahora el regreso de María Corina resulta alentador, aunque una vez más el ejercicio de la política no le será fácil. El escenario del tutelaje de Estados Unidos es uno de los eventos en proceso; elemento decisivo en la dinámica política actual venezolana. Tutelaje que obviamente incluye el petróleo a costo, sin ganancia para el productor, pero que además muestra un equipaje contaminante y vergonzoso: Alejandro Betancourt, personaje comparado por quienes lo conocen con la fábula del escorpión: “no puede evitarlo, robar es su naturaleza”, en una pulsión que incluso supera su instinto de conservación.

Asuntos pendientes hay muchos, y también son muchos los intereses activados para detener cambios fundamentales como son los procesos para la designación de nuevos miembros -que han de ser profesionales impolutos- en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral.

Apartando el pesimismo, hoy en Venezuela se abrió un espacio de negociación y así no esté involucrada directamente María Corina, será inevitable que sea informada.

En paralelo lo seguro es que va a organizar y fortalecer su estructura política, su equipo de movilización y organización, así como su alianza con otros partidos políticos que habrá de ejercer con amplitud procurando un acuerdo nacional. Todo eso pensando que habrá elecciones a finales del 2027 o a principios del 28 y que ella estará habilitada para ser candidata.

Claro que su llegada para nada entusiasma a Estados Unidos, pero tampoco se va a oponer, tal como aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

En tanto su partido Vente Venezuela, sus miembros transmiten emoción y una agitada agenda luego de haber adelantado algunas reuniones políticas con las que han avanzado en acuerdos con otras organizaciones.

La expectativa hace presumir que el resto de la plataforma opositora apoyará a María Corina sin cambio en la posición de la mayoría que ha ratificado que ella tiene la primera opción como candidata, ratificando y respetando el resultado de las elecciones primarias.

Sin embargo, políticamente el reto para María Corina es complejo porque está obligada a restablecer los puentes, la negociación, el diálogo, cuando algunos han afilado sus aspiraciones en su ausencia.

La expectativa es generalizada. Sobre el acuerdo económico que está haciendo la administración Trump con el tema petrolero-energético, por ejemplo, es urgente exigir el fortalecimiento de la institución, en especial desde el punto de vista legal, bajo los preceptos democráticos.

Se supone que Estados Unidos no debería interferir, pero el estilo de Donald Trump ha dado claras señales de disfrutar ignorando el protocolo y saltando el límite de la ley. Aunque también hay que considerar que los intereses económicos no solo son tema de los republicanos; también importan a los demócratas y demás dirigentes políticos de Estados Unidos.

Por los momentos se ha materializado un acuerdo para producir una cantidad de petróleo que ha de cumplir metas planteadas pero que también exige una institucionalidad democrática y que inexorablemente haya elecciones. El 2028 lo perciben los venezolanos lejísimo, pero es inevitable. Solo hay que pensar en que Nicolás Maduro y Cilia Flores ya tienen siete meses y medio presos en Nueva York. Así que paso por paso: primero lo imperioso: el nombramiento de nuevos miembros del CNE y del TSJ para diciembre de este año.

En realidad, hay mucha materia pendiente. La existencia y la terrible a situación de los presos políticos continúa siendo un gran problema. En tanto el periodismo, pequeñas señales de apertura no significan el restablecimiento de la libertad de expresión, esa es otra materia urgente.

Y el retorno de la dirigencia política ha de ser sin restricciones de movilización, ni amenazas a su seguridad y a su libertad.

Será esperanzador sentir, ser escuchado desde adentro, por quienes tuvieron que irse por la feroz persecución. También se convierte en certeza para tantas familias fracturadas que ven más cercana la posibilidad de volver a abrazarse entre ellos.

El venezolano ha dado una gran lección de resiliencia dentro y fuera del país. Su valentía ha plantado cara a la maldad absoluta, ante la impunidad del chavismo que tiene casi 30 años sin importarle siquiera discernir entre el bien y el mal.

Los venezolanos se han mantenido en pie porque se han aferrado a sus convicciones, podría decirse que ha sido como un acto de fe, conscientes de estar rodeados de la maldad absoluta.

Por eso es fundamental la solidez de María Corina dispuesta a avanzar anudada a la verdad.