sábado 17  de  enero 2026
Extradición

Honduras entrega a Estados Unidos a un hombre de Florida reclamado por narcotráfico

Jorge Marcelo Manso tenía una alerta roja de localización y captura desde 2009, por orden del Tribunal Judicial Número 11 del condado de Miami-Dade, en Florida, por narcotráfico

Jorge Marcelo Manso fue capturado por la Interpol y extraditado a Estados Unidos.

Cortesìa / Policìa Honduras
Momento en que Jorge Marcelo Manso es extraditado a Estados Unidos.

@dpi_honduras
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA — Las autoridades hondureñas entregaron este sábado a Estados Unidos al ciudadano cubano-estadounidense Jorge Marcelo Manso, reclamado en extradición desde hace varios años por Washington por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico.

Manso, de 56 años, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hasta el aeropuerto internacional de Palmerola, a unos 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde abordó un vuelo comercial con destino a Houston, Texas, para ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses que lo reclamaban, informó la Policía hondureña.

El acusado tenía una alerta roja de localización y captura desde el 18 de febrero de 2009, por orden del Tribunal Judicial Número 11 del condado de Miami, en Florida, por cargos relacionados con el tráfico de cocaína, añadió la fuente.

Según el expediente judicial, el 12 de diciembre de 2008 el acusado habría pactado en Miami la entrega de seis kilogramos de cocaína. Durante un allanamiento a su residencia, las autoridades hallaron más de 120.000 dólares en efectivo y un kilogramo de la droga, tras lo cual el sospechoso admitió su participación en el delito y quedó en libertad bajo fianza al día siguiente.

Posteriormente, el 13 de mayo de 2010, el acusado huyó de Estados Unidos, lo que motivó la emisión de una nueva orden de arresto por fuga ilegal para evadir la justicia, por parte del Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Localizado en Honduras

Un informe de Interpol indica que Manso ingresó a Honduras de manera irregular en 2015, donde permaneció hasta su reciente localización y captura.

Manso fue capturado el miércoles tras labores de inteligencia y localización en la colonia Universidad, en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La detención fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV), en coordinación con la Unidad de Interpol y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

Desde 2014, las autoridades del país centroamericano han entregado a Estados Unidos a más de 50 personas acusadas de narcotráfico, en su mayoría hondureños.

Entre los extraditados figura el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en abril de 2022, quien fue condenado en junio de 2024 en un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico y armas.

La condena fue anulada el 1 de diciembre pasado tras ser indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que el exgobernante fue víctima de una injusticia.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

