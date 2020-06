Honduras: Hernández descarta ir por la reelección en 2021

"Poner en una pregunta si yo soy candidato o no me parece que es una falta de respeto a todos. Deben ser más profesionales", lamentó y añadió: "He dicho claramente, y lo sigo sosteniendo, que no voy a participar".

Hernández esgrimió que "cada uno tiene su tiempo" y ahora "serán otros" los que compitan en las urnas. "Los países necesitan que su democracia continúe", defendió, según recoge el diario hondureño El Heraldo.

El actual dirigente aseguró además que el Partido Nacional ya comenzó a buscar a quien le pueda sustituir en la Presidencia de Honduras. "Dentro de mi partido ya están claros con los candidatos y van a ir a un proceso interno", aseguró.

Hernández se descartó como candidato presidencial a principios de año ante las especulaciones de la oposición en ese sentido. Una segunda reelección desataría una tormenta política en Honduras, puesto que ya revalidó el cargo en 2017 tras un cambio constitucional muy cuestionado.