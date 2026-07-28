martes 28  de  julio 2026
Reunión

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

"Ha sido una oportunidad para intercambiar ideas y coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel", dijo el primer ministro

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), reuniéndose con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, el 28 de julio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), reuniéndose con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, el 28 de julio de 2026.

AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de julio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de "excelente" su encuentro de este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que mantuvo "una de las mejores conversaciones" con un mandatario estadounidense.

"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Y cuando digo 'excelente', no son palabras vacías (...) Una de las mejores conversaciones que he mantenido jamás con un presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump", subrayó en un vídeo difundido en redes sociales.

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El jefe del Ejecutivo israelí declaró que la conversación con el inquilino de la Casa Blanca estuvo "marcada por una colaboración plena, por el apoyo mutuo y por el entendimiento de nuestro objetivo común: garantizar que Irán no disponga de armas nucleares".

"Todo su equipo directivo estaba presente, al igual que el nuestro, y también ha sido una oportunidad para intercambiar ideas y coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel", relató.

La reunión entre los dos dirigentes tuvo lugar antes del funeral del senador Lindsey Graham, en Washington, al que también han acudido Netanyahu y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que también fue recibido por Trump durante la jornada.

Las reuniones han sido "positivas y productivas".

Por su parte, desde Washington se han limitado a señalar en un escueto mensaje emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que sendas reuniones han sido "positivas y productivas".

Netanyahu y Trump tuvieron su primer encuentro desde el estallido de la guerra en Medio Oriente que ha generado tensiones entre ambos aliados.

La campaña contra Irán evidenció discrepancias entre ambos dirigentes, que tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump criticó a Netanyahu.

El mandatario israelí restó importancia a esos intercambios calificándolos de "desacuerdos tácticos", y afirmó que ambos coincidían en los objetivos de la guerra.

FUENTE: Con información de Europa Press

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