martes 28  de  julio 2026
TOMA DE POSESIÓN

Fujimori anuncia su primera decisión: militares asumen "orden interno" en zonas de alta criminalidad

Keiko Fujimori en su discurso de investidura en el Congreso anunció que pedirá funciones delegadas para enfrentar la inseguridad y El Niño

Keiko Fujimori al se investida como presidenta de Perú (AFP)

Keiko Fujimori al se investida como presidenta de Perú (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La presidente de Perú, Keiko Fujimori, en su discurso de toma de posesión del cargo en el Congreso, este 28 de julio anunció que los militares recuperarán el control del “orden interno” en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal”, como una de sus principales promesas de mano dura.

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, dijo la mandataria.

Lee además
Vista parcial de hemiciclo del Congreso de Perú.
POLÍTICA

Perú vuelve al sistema bicameral tras más de 30 años
La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 
ECONOMÍA

En reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, CEAPI y CAF ratifican compromiso con el Perú

En otro aparte de su discurso, afirmó que: “No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie. Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”.

Acotó: “Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”.

Hizo un llamado a los gobernadores regionales y alcaldes: “Trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”.

Planes nacionales

Elevar la remuneración vital a 1.300 soles

Pensión para los adultos mayores en situación de pobreza. duplicando el monto de 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales.

Ampliación de la Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores”.

Reforma del servicio civil para crear un Estado con profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país”.

Creación de la Autoridad Nacional Digital para agilizar trámites

Otorgamiento de Identidad Digital para cada ciudadano.

Facilitar la inversión y el desarrollo.

Culminación de la nueva carretera central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país.

Culminación en Lima y Callao de la línea 2 del Metro y ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6

Impulsar sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca.

Relanzamiento del PRONAA para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad”.

También acelerará la inversión pública y privada en infraestructura productiva. Incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos.

Expandirá la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud.

Facultades delegadas

Fujimori anunció que: “Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia, y solicitaremos al Congreso de la República, facultades delegadas”.

Agregó: “Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”.

FUENTE: Con infoprmación de AFP/El Comercio

Temas
Te puede interesar

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú en busca de poner fin a la crisis política de 10 años

Bolivia confirma asistencia a la investidura de Keiko Fujimori en Perú

Jefa del FMI visita yacimiento de hidrocarburos durante gira por Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Cantante Carly Simon revela que fue diagnosticada con párkinson

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte

Te puede interesar

La imagen muestra las antenas espía en el Salao, Cuba.
Seguridad nacional

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

Por LUIS LEONEL LEÓN y MARTÍN AROSTEGUI
Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte

Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.
AVIACIÓN

Falla informática paraliza temporalmente los vuelos de American Airlines en Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de julio de 2026.
Alianza EEUU-Israel

Trump y Netanyahu califican de "positivo" su encuentro, el primero desde que inició la guerra en Irán

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.
FLORIDA

ICE detiene en Miami Beach a periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente