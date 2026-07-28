Fujimori anuncia su primera decisión: militares asumen "orden interno" en zonas de alta criminalidad

Keiko Fujimori al se investida como presidenta de Perú (AFP)

LIMA — La presidente de Perú, Keiko Fujimori, en su discurso de toma de posesión del cargo en el Congreso, este 28 de julio anunció que los militares recuperarán el control del “orden interno” en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal”, como una de sus principales promesas de mano dura.

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, dijo la mandataria.

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En otro aparte de su discurso, afirmó que: “No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie. Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”.

Acotó: “Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”.

Hizo un llamado a los gobernadores regionales y alcaldes: “Trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”.

Planes nacionales

Elevar la remuneración vital a 1.300 soles

Pensión para los adultos mayores en situación de pobreza. duplicando el monto de 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales.

Ampliación de la Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores”.

Reforma del servicio civil para crear un Estado con profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país”.

Creación de la Autoridad Nacional Digital para agilizar trámites

Otorgamiento de Identidad Digital para cada ciudadano.

Facilitar la inversión y el desarrollo.

Culminación de la nueva carretera central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país.

Culminación en Lima y Callao de la línea 2 del Metro y ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6

Impulsar sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca.

Relanzamiento del PRONAA para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad”.

También acelerará la inversión pública y privada en infraestructura productiva. Incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos.

Expandirá la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud.

Facultades delegadas

Fujimori anunció que: “Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia, y solicitaremos al Congreso de la República, facultades delegadas”.

Agregó: “Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”.

FUENTE: Con infoprmación de AFP/El Comercio