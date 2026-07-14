martes 14  de  julio 2026
ACERCAMIENTOS

Parlamento chavista y el de oposición de Venezuela inician en agosto plan de trabajo promovido por EEUU

La hoja de ruta busca promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, según comunicado de la Asamblea de 2016 respaldado por Marco Rubio

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En medio de la tragedia por los poderosos sismos en Venezuela, los jefes del Parlamento actual de mayoría chavista y del opositor de 2016 informaron que el plan de trabajo promovido por el gobierno de EEUU comenzará el 1 de agosto para “promover la democracia” y hacer frente “juntos” a las consecuencias del hecho del 24 de junio.

La Asamblea presidida por el chavista Jorge Rodríguez publicó en redes sociales un breve comunicado en el que señala la “convocatoria a la unidad nacional”, minutos después de que el Legislativo opositor anunció el inicio de una agenda de trabajo conjunta” también por la red X.

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El mensaje del parlamento opositor fue difundido también por su presidenta Dinorah Figuera en su cuenta personal.

Este comunicado fue compartido por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su cuenta de X, en señal de aval al anuncio que se traduce en el primer puente de acercamiento entre las dos partes, tras la persecución y detenciones contra opositores que desplegó el régimen de Maduro.

Por la democracia y el entendimiento

Jorge Rodríguez, hermano de la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, destacó en el comunicado de dos párrafos el inicio de trabajo conjunta “para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico a los efectos del fortalecimiento de la democracia”.

“Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz”, asegura Rodríguez tras reconocer “el apoyo internacional unánime” a la población de amplias zonas devastadas en el norte del país.

Por su parte, el Legislativo conformado por la oposición de 2015 anunció “el inicio de una agenda de trabajo conjunta” que tendrá como prioridad de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

Apoyo de EEUU

“La respuesta de los EEUU ha reafirmado que Venezuela no está sola”, indica el texto tras subrayar “la importancia de actuar con unidad” frente a los terremotos.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país", señaló el comunicado que resalta la necesidad de actuar con “responsabilidad y visión de futuro" ante la tragedia.

El acercamiento entre Rodríguez y Figuera, esta última enviada y respaldada por el gobierno de Trump para ello, comenzaron el 18 de junio pasado.

En esa ocasión, ambos diputados se reunieron en la sede de la Asamblea Nacional y acordaron el plan de trabajo, pero los sismos devastadores dejaron en suspenso la posibilidad del nuevo encuentro que ha sido anunciado hoy.

FUENTE: Con información de EFE y red X

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