Incautan en Panamá más de 1,6 toneladas de cocaína con destino a EEUU

CIUDAD DE PANAMÁ.- En un procedimiento conjunto, la Policía y la Fiscalía de Drogas de Panamá practicaron la i ncautación de más de 1,6 toneladas de cocaína en dos vehículos que trasladaban la droga por una localidad cercana a la capital y detuvieron a los dos conductores de nacionalidad panameña, se informó.

La droga envuelta en 1,629 paquetes saldría a EEUU , según las autoridades de Panamá, país que sirve de tránsito para la cocaína que procede de países de Suramérica, principalmente Colombia, Venezuela y Ecuador.

«La Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, junto a la Policía de Panamá, decomisó 1,629 paquetes de presunta cocaína en Arraiján. Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos cuando transportaban la sustancia ilícita en dos vehículos», informó la Fiscalía en X.

Las autoridades informaron que la “presunta sustancia ilícita” (cocaína) fue hallada “durante una verificación” de los vehículos, en los asientos y la parte trasera de los vehículos.

Hace dos semanas, otro cargamento de 4 paquetes de droga fue decomisado en un contenedor que procedía de Ecuador, tras la revisión en un puerto panameño, según el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el 6 de octubre.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados, pero señalaron que el destino de la droga era España.

El decomiso de droga ocurre en el contexto de fuerte movilización militar de EEUU en el Caribe en la lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Donald Trump contra los carteles de la droga en la región, que tienen a EEUU como el principal país de destino.

