Panamá como cabeza de puente digital de China en el hemisferio occidental

Panamá ha evolucionado de ser un cruce marítimo a convertirse en la cabeza de puente digital de Pekín en América. A través de la sede y el centro logístico de Huawei en Ciudad de Panamá y Colón, la República Popular China (RPC) ha incrustado su tecnología e influencia en más de treinta países del hemisferio. Esto no es un hecho comercial fortuito, sino una maniobra geoeconómica deliberada, aprovechando el control de la cadena de suministro y la permisividad regulatoria para expandir el alcance de Pekín.

Por qué es importante

El Canal de Panamá y su infraestructura digital adyacente ya no son periféricos para la seguridad de EEUU: ahora se consideran terrenos críticos para la cadena de suministro nacional. La penetración de Huawei en Panamá representa más que ventas de hardware de telecomunicaciones: es la construcción de un ecosistema de influencia que genera dependencia, capacidad de vigilancia y apalancamiento estratégico dentro del “patio trasero” de América. Para Washington, contrarrestar a Huawei en Panamá es una prueba de credibilidad de su nueva postura de defensa “primero la patria”. Para las élites panameñas, la neutralidad es cada vez más limitada a medida que aumentan los riesgos financieros y reputacionales. Para Pekín, el istmo es tanto prueba de concepto como posible vulnerabilidad.

Introducción

Panamá siempre ha sido más que un pequeño Estado. Como custodio del Canal, ocupa uno de los puntos críticos geoeconómicos más importantes del mundo. En la era digital, Panamá ya no es solo una ruta de tránsito para barcos y contenedores: se ha convertido en un puesto de mando para la expansión tecnológica de Pekín en el hemisferio occidental.

Huawei, la punta de lanza del avance digital chino, estableció su sede multinacional para América Latina en Ciudad de Panamá en 2011 y su centro de distribución en la Zona Libre de Colón en 2013 (Huawei Technologies Co., Ltd., 2011; Telecompaper, 2015). Estas decisiones redefinieron el papel de Panamá de usuario final a facilitador estratégico. Hoy, el centro de Colón suministra a aproximadamente 35 países, sirviendo como el corazón logístico de Huawei en las Américas.

Centro de Huawei en Panamá: un puesto de mando de la cadena de suministro

La sede de Huawei y el centro de Colón no son solo nodos logísticos: son puntos de anclaje de la cadena de suministro que permiten a Pekín proyectar poder digital en la región. Al incrustar equipamiento en las redes móviles y fijas de Panamá, Huawei creó una plataforma difícil de desmantelar.

En junio de 2025, la Embajada de EEUU en Panamá anunció una iniciativa de 8 millones de dólares para reemplazar el equipo de Huawei en 13 sitios sensibles con tecnología estadounidense segura (U.S. Embassy in Panama, 2025; Developing Telecoms, 2025). Aunque esto representa un primer contrapeso, la huella de Huawei permanece consolidada, especialmente a través de sistemas de vigilancia. Cientos de cámaras alrededor de Colón y otros nodos logísticos, muchas vinculadas a “donaciones” de infraestructura, brindan tanto servicios comerciales como funciones de inteligencia de doble uso potencial (CSIS, 2020).

Huawei también ha extendido su influencia mediante la educación. En asociación con la UNESCO y el Ministerio de Educación de Panamá, lanzó en 2023 un programa educativo STEAM, que funciona además como canal de formación de talento para futuros guardianes digitales (UNESCO, 2023).

Redes de élite: facilitadores, no socios

A diferencia de las concesiones portuarias o megaproyectos chinos, donde las familias locales son co-contratistas visibles, la estrategia de Huawei en Panamá depende de facilitadores sistémicos:

Operadores de telecomunicaciones: +Móvil (Cable & Wireless Panamá) y Tigo de Millicom dependen de equipamiento Huawei en pilotos y actualizaciones de infraestructura. Aunque familias influyentes moldean el panorama telecom, no hay registros públicos que los vinculen como co-propietarios de Huawei (Millicom, 2018).

+Móvil (Cable & Wireless Panamá) y Tigo de Millicom dependen de equipamiento Huawei en pilotos y actualizaciones de infraestructura. Aunque familias influyentes moldean el panorama telecom, no hay registros públicos que los vinculen como co-propietarios de Huawei (Millicom, 2018). Familias empresariales históricas: Los Motta y los González-Revilla tienen peso en aviación, banca y medios. Su influencia crea un entorno favorable, aun sin vínculos contractuales directos (Ellis, 2025).

Los Motta y los González-Revilla tienen peso en aviación, banca y medios. Su influencia crea un entorno favorable, aun sin vínculos contractuales directos (Ellis, 2025). Guardianes legales y financieros: Despachos de abogados y bancos panameños estructuran acuerdos que permiten operar con facilidad a empresas chinas.

Despachos de abogados y bancos panameños estructuran acuerdos que permiten operar con facilidad a empresas chinas. Facilitadores regulatorios: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ha autorizado pilotos con tecnología Huawei, mostrando el papel de instituciones permisivas (Americas Quarterly, 2025).

Estos actores no son socios formales de Huawei. Son facilitadores: multiplicadores estructurales de influencia china.

La Estrategia Nacional de Defensa de EEUU y la exposición estratégica de Panamá

Filtraciones de la próxima Estrategia Nacional de Defensa de EEUU confirman un cambio doctrinal: de la primacía hacia Asia a la defensa “primero la patria” en el hemisferio occidental (Ellis, 2025). Para Panamá, esto significa:

Aplicación de normas de telecom: eliminación obligatoria de hardware Huawei de nodos sensibles.

eliminación obligatoria de hardware Huawei de nodos sensibles. Ciberseguridad del Canal y de los puertos: tratar la infraestructura digital marítima como activos críticos para la defensa nacional.

tratar la infraestructura digital marítima como activos críticos para la defensa nacional. Presión financiera sobre facilitadores: herramientas estadounidenses dirigidas a élites que permiten la penetración china.

herramientas estadounidenses dirigidas a élites que permiten la penetración china. Efecto modelo: Panamá servirá como referencia para confrontar la expansión digital de Pekín en otras partes de América Latina.

Implicaciones geoestratégicas

Para Estados Unidos

Panamá es una prueba de credibilidad. No remover a Huawei allí sería señal de retirada del hemisferio (U.S. Embassy in Panama, 2025).

Para las élites panameñas

Las ganancias a corto plazo tienen costo a largo plazo. Imperios en banca, aviación, seguros y medios dependen del acceso financiero estadounidense. A medida que Washington aplica medidas más estrictas, la asociación con Huawei será una responsabilidad (Americas Quarterly, 2025).

Para Pekín

Panamá demuestra la capacidad de China de penetrar un Estado pequeño pero estratégico mediante medios digitales. Sin embargo, también revela dependencia de élites e instituciones permisivas, una vulnerabilidad crítica que Washington puede explotar (Ellis, 2025).

Conclusión

La penetración de Huawei en Panamá no es accidental: es producto de una estrategia china deliberada que explota el ecosistema permisivo del país. Redes de élite, reguladores y facilitadores sistémicos, no socios formales, allanaron el camino para el dominio de Huawei.

Pero el juego está cambiando. Estados Unidos, bajo su postura “primero la patria”, ahora considera el Canal y los sistemas digitales de Panamá como terreno crítico. La presencia de Huawei será confrontada directamente.

Para las élites panameñas, la advertencia es clara: la neutralidad ya no es sostenible. Para Pekín, el mensaje es más contundente: intentar incrustar influencia en el hemisferio occidental invita a un enfrentamiento directo en la puerta de América.

Panamá puede ser pequeño, pero en el enfrentamiento entre Washington y Pekín, su campo de batalla digital tiene consecuencias mucho mayores que su tamaño. La historia enseña que las jugadas estratégicas invitan a contramovimientos: el futuro de Panamá dependerá de qué lado prevalezca en este concurso estratégico.

Referencias

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).