Incendio en la estación del tren de Hershey, en Matanzas

Trujillo compartió videos e imágenes del siniestro donde se observa a los bomberos apagando el fuego.Un incendio ocurrido en la madrugada de este jueves destruyó la estación del popular tren de Hershey, en la provincia de Matanzas.

Según declararon testigos del incendio a CiberCuba, el fuego fue provocado por un costado de la estación que estaba a oscuras.

“Le dieron candela al ranchón de la estación de trenes de Hershey, de Versalles, aquí en Matanzas. Todo parece indicar que sí, fue por el costado donde no había luz, porque el frente sí estaba iluminado. Eso era un techo en forma de pico, y ahí estaba la cocina, si mal no recuerdo. Parece que no había gas, porque los bomberos se veían muy tranquilos”, dijo la fuente al medio independiente.

“Qué pena, recuerdo ese lugar desde que era niño. Lastimosamente Cuba se está destruyendo por culpa de un sistema que no funciona y está más que demostrado que fracasó. Cuba necesita un cambio o el mismo sistema se va a comer a todo un país, niños, jóvenes y los pocos viejos que quedan”, comentó el usuario Renier Jo García.

Mientras que Maura Martínez señaló: “Este año ha sido de candela en candela. En cualquier momento en nuestro hermoso país solo quedará ceniza”.

Esta misma semana una familia perdió su vivienda por un incendio ocurrido en la calle Villegas No.409 entre Teniente Rey y Muralla, de La Habana, y otras dos casas sufrieron daños parciales.

También este miércoles otro incendio afectó a una familia en Cárdenas, Matanzas. Ocurrido en la avenida Sáez entre Mercedes y Salud, provocó numerosas pérdidas materiales. El fuego se desató luego de que se inflamara una cocina de queroseno.

En ninguno de los dos casos se lamentaron pérdidas humanas.

Decenas de sucesos de este tipo han ocurrido en la mayoría de las provincias de la Isla durante el último año dejando, en muchos de los casos, víctimas fatales y graves daños materiales.

Además de en las viviendas se han registrado incendios en centros de trabajo e instituciones, como fueron los casos del Taller de Confecciones Textiles de Guanajay (Artemisa); en la UEB Escogida de Tabaco de San Antonio de los Baños, ubicada en esa misma provincia; en la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, también en Artemisa; en el estadio de béisbol Calixto García (Holguín) y en el central azucarero Mario Muñoz, del municipio de Los Arabos, en Matanzas.