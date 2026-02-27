viernes 27  de  febrero 2026
Al menos 15 muertos, seis heridos y vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

Un Hércules de Bolivia tocó tierra y no logró frenar. Cerca del aeropuerto de El Alto, quedaron esparcidos billetes que eran transportados en el avión

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ. - Un avión militar de carga se precipitó este viernes cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, cuando se disponía a aterrizar. La Dirección Nacional de Bomberos informó que, al menos, 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados.

El coronel Pavel Tovar, jefe de los Bomberos, dijo al canal privado Unitel que son como unas "15 personas fallecidas" y al menos unos "seis heridos que han sido evacuados a diferentes centros" de salud tras el accidente de esta tarde.

"La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caída sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto", dijo la organización militar en sus redes sociales.

Previamente, una fuente oficial señaló que el avión, un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, por lo que terminó fuera del perímetro del aeropuerto.

La gente que estaba en el lugar reportó en videos difundidos en las redes sociales que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Varios militares fueron desplazados para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

El coronel Tovar denunció que los bomberos fueron agredidos por la gente que intentaba entrar al lugar del accidente y pidió a la población de El Alto que no lo haga, pues "no hay ningún tipo de valores que puedan adquirir" en el sitio.

Aeropuerto cerrado

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.

BoA dijo que, si bien la situación es "completamente ajena" a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto "podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones" en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz "hasta que se restablezcan las condiciones normales" en la terminal aeroportuaria.

"Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros", agregó la aerolínea.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/Europa Press

