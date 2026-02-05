jueves 5  de  febrero 2026
SINIESTRO

Autoridades coinfirman que incendio en un apartamento de Hollywood se originó en un aire acondicionado

Las autoridades confirmaron que el inmueble afectado estaba desocupado, lo que facilitó las labores de extinción y redujo riesgos para los equipos de emergencia.

Vista general del edificio donde ocurrió el siniestro.

Vista general del edificio donde ocurrió el siniestro.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS HOLLYWOOD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOLLYWOOD, FLORIDA. - Un incendio en un edificio de la cuadra 270 de la calle Johnson movilizó la madrugada del miercóles a varias unidades del Departamento de Bomberos de Hollywood (HFD), que lograron controlar el fuego sin que se registraran heridos.

Según el reporte oficial, la alerta se recibió alrededor de las 5:48 a.m., cuando se informó sobre fuego en un inmueble de uso comercial. Al llegar, los bomberos localizaron llamas activas en el segundo piso, en la parte trasera del edificio, y desplegaron recursos adicionales para contener la combustión.

Lee además
El oficial Yandy Chirino y el señalado autor del crimen Jason Banegas.
JUICIO

Acusado de matar a un oficial de la policía de Hollywood intenta retirar su confesión de culpabilidad
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah y George Fuente, jefe del Departamento de Policía de la ciudad.
LISTOS

Hialeah activa plan de seguridad ante posibles celebraciones por inminente colapso del régimen cubano

La investigación inicial indica que el siniestro se originó en una unidad de aire acondicionado, desde donde se propagó a una residencia contigua. Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue extinguido en poco tiempo, evitando daños mayores o afectaciones a propiedades cercanas.

Las autoridades confirmaron que el apartamento afectado estaba desocupado, lo que facilitó las labores de extinción y redujo riesgos para los equipos de emergencia. Tras controlar las llamas los bomberos realizaron una inspección exhaustiva para descartar puntos calientes y evaluar los daños estructurales. Aunque las pérdidas materiales fueron limitadas, la causa exacta de la falla en la unidad continúa bajo investigación.

El HFD aprovechó el incidente para recordar la importancia del mantenimiento regular de los sistemas de climatización, especialmente en edificios con equipos antiguos o de uso constante, ya que fallas mecánicas o eléctricas en estos aparatos son una de las causas más frecuentes de incendios estructurales.

El edificio fue declarado seguro tras la intervención y no se ordenaron evacuaciones adicionales ni cierres prolongados en la zona.

Temas
Te puede interesar

Congresista de Florida exige a Delta y American Airlines suspender sus viajes a Cuba

Ataque con cuchillo deja a un hombre herido en Fort Lauderdale, se busca al responsable

Cuatro hombres enfrentan cargos en Miami por fingir choque para estafar al seguro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH