Autoridades coinfirman que incendio en un apartamento de Hollywood se originó en un aire acondicionado

HOLLYWOOD , FLORIDA. - Un incendio en un edificio de la cuadra 270 de la calle Johnson movilizó la madrugada del miercóles a varias unidades del Departamento de Bomberos de Hollywood (HFD), que lograron controlar el fuego sin que se registraran heridos.

Según el reporte oficial, la alerta se recibió alrededor de las 5:48 a.m., cuando se informó sobre fuego en un inmueble de uso comercial. Al llegar, los bomberos localizaron llamas activas en el segundo piso, en la parte trasera del edificio, y desplegaron recursos adicionales para contener la combustión.

JUICIO Acusado de matar a un oficial de la policía de Hollywood intenta retirar su confesión de culpabilidad

La investigación inicial indica que el siniestro se originó en una unidad de aire acondicionado, desde donde se propagó a una residencia contigua. Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue extinguido en poco tiempo, evitando daños mayores o afectaciones a propiedades cercanas.

Las autoridades confirmaron que el apartamento afectado estaba desocupado, lo que facilitó las labores de extinción y redujo riesgos para los equipos de emergencia. Tras controlar las llamas los bomberos realizaron una inspección exhaustiva para descartar puntos calientes y evaluar los daños estructurales. Aunque las pérdidas materiales fueron limitadas, la causa exacta de la falla en la unidad continúa bajo investigación.

El HFD aprovechó el incidente para recordar la importancia del mantenimiento regular de los sistemas de climatización, especialmente en edificios con equipos antiguos o de uso constante, ya que fallas mecánicas o eléctricas en estos aparatos son una de las causas más frecuentes de incendios estructurales.

El edificio fue declarado seguro tras la intervención y no se ordenaron evacuaciones adicionales ni cierres prolongados en la zona.